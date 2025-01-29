Зажгли лампадки и возложили цветы к могилам: во Львове почтили память Героев Крут. Фото

На Лычаковском кладбище во Львове прошли мероприятия к 107-летию битвы под Крутами. Львовяне, военные и общественные деятели зажгли лампадки и возложили цветы на могилы двух участников того исторического боя.

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Речь идет об Игоре Лосском и Андрее Лазаренко. Об этом сообщает Суспыльне.

Игорь Лосский был студентом и добровольцем в Студенческом шалаше Армии УНР. После ранения под Крутами он присоединился к дипломатической работе, а затем переехал во Львов, где занимался историческими исследованиями и преподавал в семинарии. Его жизнь трагически оборвалась в 36 лет.

Андрей Лазаренко, киевлянин, в 17 лет вместе со старшим братом участвовал в битве. Позже стал сотником Армии УНР, а уже в мирное время посвятил себя науке. Во Львове он основал школу биологов-генетиков и получил международное признание.

Ежегодно украинцы чтят память Героев Крут – юношей, вставших на защиту независимости против большевистского нашествия. Их подвиг навсегда останется символом несокрушимости и жертвенности в борьбе за свободу Украины.

Напомним, в конце 1917, после провозглашения УНР, большевики начали агрессивную политику, стремясь захватить Киев и уничтожить украинскую государственность. Именно в этих условиях произошло сражение под Крутами. Молодые, неопытные, но патриотически настроенные воины, среди которых было много студентов, встали на защиту Киева. Враг имел многочисленное преимущество, но юноши проявили невероятное мужество и нанесли большевикам значительные потери. OBOZ.UA рассказывал о памятной дате и подвиге героев Крут.

Также OBOZ.UA подробно рассказывал, каким был легендарный бой под Крутами.

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