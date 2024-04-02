Пожалуйста, сделайте репост.

Оплатила сегодня квадрокоптер, форму и старлинк.

Еще очень нужно оплатить каски, потому что ребятам снова нужно на выезд.. бои идут ужасные

Две каски – 39600 грн

Большую зарядную станцию – 50 тыс. грн

И планшеты к дронам - 22 тыс. грн

Очень прошу, хоть по 10-20 грн, кто как может

Очень много заказов с фронта.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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