Блог | Защитники в боях теряют амуницию: нужна помощь
Пожалуйста, сделайте репост.
Оплатила сегодня квадрокоптер, форму и старлинк.
Еще очень нужно оплатить каски, потому что ребятам снова нужно на выезд.. бои идут ужасные
Две каски – 39600 грн
Большую зарядную станцию – 50 тыс. грн
И планшеты к дронам - 22 тыс. грн
Очень прошу, хоть по 10-20 грн, кто как может
Очень много заказов с фронта.
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