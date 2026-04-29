Защитник Мариуполя Иван Борисов прошел комплексную реабилитацию от Фонда Рината Ахметова и 'Сердца Азовстали' после семи месяцев плена РФ

22-летний защитник Мариуполя Иван Борисов прошел курс реабилитации в медицинском центре "Адонис" в рамках программы "Здоровье", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с ОО "Сердце Азовстали".

Иван рано остался без родителей и с юного возраста был вынужден самостоятельно строить свою жизнь. В 18 лет он подписал контракт на военную службу. После начала полномасштабного вторжения находился в Мариуполе, где оказался в условиях боевых действий и получил ранение.

"Мне посекло лицо, шею. Рука была перебита, то есть открытый перелом. В ногу тоже что-то прилетело. Самое главное, что меня спасло – это бронежилетный нападающий. Из-за ранения лица меня называли Росомахой", – рассказывает Иван.

17 мая защитник Мариуполя вышел в российский плен. Там находился семь месяцев. Неволя еще более ухудшила состояние его здоровья. Российские военные били его и держали в сверхтяжелых условиях.

В октябре 2025 года Ивана обменяли, и он вернулся в Украину. После освобождения он нуждался в комплексном восстановлении, поэтому присоединился к программе "Здоровье", которая предусматривает медицинскую и психологическую реабилитацию для защитников Мариуполя, переживших плен и боевые травмы, а также их семей.

"Фонд помогает стать на ноги – с больницей, с юридическими вопросами, с помощью с жильем. Я хочу выразить большую благодарность Ринату Ахметову, потому что он выделил серьезные средства и не оставил нас в беде", – отмечает Иван.

Иван только в начале своего пути восстановления, ведь и в дальнейшем нуждается в длительном лечении. Но он уже строит планы на будущее и признается, что после полного выздоровления намерен вернуться к службе и снова защищать Украину.

"Честно скажу, я больше настроен снова вернуться к службе армии. Но меня попросили: пока не спеши, подожди, поживи. Стараюсь сейчас", – говорит защитник.

Фонд Рината Ахметова вместе с проектом "Сердце Азовстали" реализуют программу "Здоровье", которая обеспечивает комплексную медицинскую и психологическую реабилитацию защитников Мариуполя и их семей.