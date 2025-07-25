'Заряжаем небо': 'Укрнафта' запускает беговую кампанию, которая превращает километры в дроны для Третьей штурмовой

В июле в Украине стартует новая благотворительная инициатива – беговой сбор "Заряжаем небо", объединяющий "Укрнафту", фонд "Поддержи Третью штурмовую" в рамках ПриватБанк Киевского марафона Несокрушимости. Механика проста: отныне каждый украинец может поддержать военных своими пробежками, ведь за каждый километр "Укрнафта" перечислит 10 гривен на дроны для 3 ОШБр. Главная цель – собрать не менее 1 миллиона гривен. Партнер забега – сеть фитнес-студий Hiitworks.

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"С 2023 года "Укрнафта" активно поддерживает военных: компания выделила около 3 млрд грн на закупку бронетехники, гранатометов, пулеметов, пикапов, дронов и другого необходимого оборудования, а также проводит акции и сборы в поддержку наших защитников. Бигосбор "Заряжаем небо" – это актуальная инициатива, которая поможет каждому и каждой пропагандировать здоровый образ жизни и одновременно помочь Силам обороны", – отмечают в "Укрнафте".

Кампания уже открыта и принять в ней участие может любой – независимо от уровня физической подготовки, возраста, города или страны проживания. Достаточно зарегистрироваться на сайте kyivmarathon.org , выбрать инициативу "Заряжаем небо", подключить свой аккаунт Strava, и можно стартовать.

"За два предыдущих Бигосбора бизнесы и бегуны передали на нужды ВСУ и добрые дела более 15 миллионов гривен. Мы в Run Ukraine инициируем новую культуру поддержки и донатов, она является частью наших ежедневных действий. Вышел, побегал или прошел для своего здоровья, а Укрнафта за это перечислила сумму на дроны – идеальное комбо", – Делится Иван Третьяков, и.о. СЕО Run Ukraine.

Все результаты собираются в единую базу, а прогресс кампании можно будет отслеживать онлайн. Таким образом участие в беговой кампании превращается в регулярное действие, которое легко включить в собственную рутину и которое одновременно имеет реальный эффект на поле боя.

Также инициаторы кампании готовят специальную пробежку в Киеве, которая состоится 3 августа. Маршрут будет пролегать через локации АЗК сети UKRNAFTA, а капитаном забега станет спортсменка, тренер по бегу Мария Голота. Событие станет еще одним способом привлечь дополнительное внимание к сбору и создать ощущение единства среди участников. Участие будет бесплатным, а детали организаторы обнародуют ближе к дате.

Завершение кампании запланировано на 11-12 октября 2025 года. Именно тогда в Киеве уже в пятнадцатый раз состоится ПриватБанк Киевский марафон Несокрушимости от Run Ukraine. Во время события объявят результаты, озвучат сумму, которую удалось собрать, и количество донатных километров. Средства, собранные в рамках проекта, будут направлены на закупку дронов для 3 ОШБр – Третьей отдельной штурмовой бригады, одного из самых мощных боевых подразделений ВСУ.