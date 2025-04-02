Запеченный хрустящий картофель по-зеленски с оригинальным вкусом: рецепт блюда, которое приготовит каждый

Картофель – очень бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления пюре, а также картофеля фри. Еще из картофеля получатся очень вкусные салаты, закуски, а также можно просто вкусно запечь с овощами, специями и маслом в духовке и на гриле.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля по-зеленски.

Ингредиенты:

Картофель – 0,5 кг

Соль – 1 ч.л.

Кукурузный крахмал – 50 г

Красный перец – 0,5 ч.л.

Черный перец – 0,5 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соус:

Майонез – 3 ст.л.

Йогурт густой – 1 ст.л.

Чеснок измельченный – 1 зубчик

Укроп свежий

Сок лимона – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку нарезать на слайсы, всыпать 1 ч. л. соли и залить кипятком. Оставить на 20 минут.

2. К крахмалу добавить специи и вторую ложку соли.

3. С картофеля слить воду и обвалять в смеси из крахмала и специй.

4. Выложить на противень, застеленный фольгой и полить маслом. Запекайте 25 минут при 200 С.

5. Для соуса: смешать все ингредиенты: майонез, йогурт, чеснок, укроп, сок лимона и специи.

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