Запеченный хрустящий картофель по-зеленски с оригинальным вкусом: рецепт блюда, которое приготовит каждый
Картофель – очень бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления пюре, а также картофеля фри. Еще из картофеля получатся очень вкусные салаты, закуски, а также можно просто вкусно запечь с овощами, специями и маслом в духовке и на гриле.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля по-зеленски.
Ингредиенты:
- Картофель – 0,5 кг
- Соль – 1 ч.л.
- Кукурузный крахмал – 50 г
- Красный перец – 0,5 ч.л.
- Черный перец – 0,5 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
Соус:
- Майонез – 3 ст.л.
- Йогурт густой – 1 ст.л.
- Чеснок измельченный – 1 зубчик
- Укроп свежий
- Сок лимона – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку нарезать на слайсы, всыпать 1 ч. л. соли и залить кипятком. Оставить на 20 минут.
2. К крахмалу добавить специи и вторую ложку соли.
3. С картофеля слить воду и обвалять в смеси из крахмала и специй.
4. Выложить на противень, застеленный фольгой и полить маслом. Запекайте 25 минут при 200 С.
5. Для соуса: смешать все ингредиенты: майонез, йогурт, чеснок, укроп, сок лимона и специи.
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