Замороженный виноград, а не мороженое: неожиданный лайфхак для охлаждения в жару

Украину и Европу сейчас охватила очередная волна жары, и многие отчаянно ищут способы охладиться, не тратя при этом много денег.

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К счастью, эксперт по вопросам общественного здоровья из Бирмингемского городского университета (BCU) (Великобритания) предложил три эффективных способа охладиться во время этой невыносимой жары, пишет Express.

Ешьте замороженный виноград, а не мороженое

Специалист предлагает замораживать виноград и употреблять его в качестве средства охлаждения во время жары, избегая при этом мороженого с высоким содержанием сахара.

Виноград богат ценными питательными веществами, включая калий и клетчатку, поэтому его следует замораживать в герметичном пакете или контейнере как минимум на два часа перед употреблением.

В целом, виноград можно замораживать и хранить до трех месяцев, что делает его идеальным средством для охлаждения в это рекордное лето.

Заморозьте свою подушку

Еще один необычный метод охлаждения во время тепловой волны заключается в замораживании подушки. Эксперт в области здравоохранения советует поместить наволочку в герметичный полиэтиленовый пакет и оставить её в морозилке на 30 минут.

Он добавляет: "Хотя это временное решение, оно может помочь вам заснуть гораздо быстрее, охлаждая вас".

Бутылка с холодной водой

Грелка предназначена не только для зимних месяцев. Специалист рекомендует наполнить грелку холодной водой и положить её в морозильную камеру как идеальный способ справиться с изнурительной жарой.

Он также предлагает держать бутылку с охлажденной водой у изножья кровати перед сном или заворачивать её в полотенце и держать рядом с телом, когда вам становится некомфортно жарко.

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