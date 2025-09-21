Зачем в СССР варили джинсы: об этом мечтала вся молодежь

Нигде в мире джинсы не приобрели настолько культовый статус, как в СССР. Ради них советские граждане превращали свои кухни в выварочно-покрасочный цех, где "варили" одежду из денима.

Для чего это делалось, разбирался OBOZ.UA. Рассказываем также, какие существовали технологии – вы будете поражены разнообразием подходов.

Культ джинсов в СССР

Первые джинсы были пошиты в США еще в средине 19 века, а в 1930-х годах они начали свой путь к мировому признанию. В СССР же о штанах из денима практически ничего не знали до Международного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Тогда в Союз приехало немало молодых людей из-за рубежа и они привезли с собой удобные брюки из плотной ткани, которые, к тому же, прекрасно сидели на фигуре. Джинсы моментально стали в СССР символом свободы, престижа и принадлежности к "другому миру". Они ассоциировались с Западом, молодежной культурой и независимостью, поэтому неудивительно, что даже одна пара могла вызвать восторг и зависть.

Популярность и цена

Первые джинсы попадали в СССР через моряков, пилотов, дипломатов или туристов. В официальной торговле они практически не продавались, а если и появлялись, то за баснословные деньги. В 70–80-х годах настоящие Levi's или Wrangler стоили от 150 до 300 рублей при средней зарплате около 120 рублей.

Дефицит закономерно породил и черный рынок. Продажей брюк из денима занимались фарцовщики. Они покупали их у иностранных туристов или получали другими путями и продавали с рук по ценам, которые порой достигали нескольких месячных зарплат. Торговля джинсами приносила большую прибыль, но и была связана со значительным риском. За фарцовку можно было оказаться за решеткой, также известен случай, когда в 1961 году двух таких торговцев приговорили к смертной казни. Так джинсы в СССР стали символом протеста, неповиновения, свободного духа и дерзости.

Происхождение моды на "варенки"

Однако достать джинсы было лишь половиной дела. Их нужно было еще и выварить, чтобы придать им модный потертый вид. На Западе для этого существовала технология stone wash, когда ткань состаривали специальными камнями, чтобы достичь такого эффекта. Они сразу продавались с этими эффектными светлыми пятнами. Советская молодежь же придумала целую кучу собственных способов достичь желаемого вида. А джинсы с таким эффектом начали называть "варенками".

Как в СССР варили джинсы

Методы изготовления "варенок" были разными. Одни из них были достаточно простыми, однако менее эффективными, а другие были связаны с определенным риском и довольно непредсказуемыми последствиями вываривания. Вот как в СССР джинсы доводили до ума.

Кипячение с отбеливателем. Самый распространенный вариант – положить джинсы в большую кастрюлю или ведро, залить водой с "Белизной" (хлорным отбеливателем) и кипятить от 30 минут до нескольких часов. Результат зависел от времени и концентрации: ткань светлела, появлялись пятна и неравномерные разводы.

Веревки и узлы. Чтобы рисунок был хаотичным и ярким, штанины перед варкой завязывали узлами или перетягивали шпагатом. После отбеливания получались полосы и круги – своеобразный советский "тай-дай".

Стиральная машина. Кто имел доступ к "автоматам", использовал режим с горячей водой и большим количеством отбеливателя. Это было удобнее в исполнении, но сильно разрушало ткань.

Абразивные способы. Иногда джинсы натирали кирпичами, наждачной бумагой или даже терли пемзой, чтобы создать потертости на коленях и карманах. В сочетании с варкой эффект получался максимально "фирменным".

