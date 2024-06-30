Зачем в СССР делали авто с рулем справа: речь идет не только об экспорте

Многие видели советские автомобили и знают, что у них руль расположен слева. Однако мало кто знает, что в СССР также производили автомобили с правым рулем.

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Этот факт может показаться странным, особенно учитывая, что Советский Союз не являлся страной с левосторонним движением. О причинах того, почему союз выпускал авто с рулем справа, рассказывает OBOZ.UA.

Стоит отметить, что сначала автомобили по всему миру производились так, чтобы водитель сидел справа. Это считалось логичным и безопасным, так как он выходил из машины на тротуар, а не на дорогу. Однако впоследствии изобретатель и владелец автозаводов Генри форд подумал о комфорте и безопасности пассажира и стал производить модели с рулем слева.

Авто с левым рулем в СССР

Сначала в СССР по дорогам ездили праворульные транспортные средства. Это были, например, НАМИ-1 или грузовой автомобиль АМО-Ф15.

Однако в 1932 году эксплуатация таких моделей была запрещена указом тогдашнего главы НКВД, который считал то, что водитель сидит справа неправильным. В результате с 1937 года в союзе начали выпускать привычные для нас сегодня леворульные автомобили. Но при этом праворульные производить не перестали.

Экспорт

Наибольшей причиной того, что советские авто имели руль – дело был экспорт. Чтобы автомобили покупали за границей, они должны удовлетворять требования страны-импортера. Но при этом знаменитые "Москвичи", "Запорожцы, "Лады" и "Волги" имели не только правый руль, но и улучшенную комплектацию.

Модели на экспорт, как правило, были более мощнее, имели кузов из более толстого металла и лучшую отделку салона.

Почта

Модели с правым рулем использовались и внутри страны, в частности, как почтовые автомобили. Первой такой машиной была модификация ЗАЗ-965 или Запорожца.

Он был достаточно компактным, но грузоподъемным, поэтому на заднем сиденье был обустроен грузовой отсек, который мог вместить 150 кг посылок и листов.

Правый руль в таких автомобилях был нужен для того, чтобы почтальонам не приходилось каждый раз выходить на дорогу и обходить авто, чтобы положить почту в ящик.

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