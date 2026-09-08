Зачем ставить в холодильник тарелку с солью: вы избежите распространенной проблемы

Неприятный запах в холодильнике может появиться после пролития напитка или длительного хранения продуктов. В таких случаях лучше всего немедленно тщательно его вымыть, но не всегда на это есть время.

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Быстро протерев грязную полку, можно сделать еще одну полезную и чрезвычайно простую вещь. Поставьте тарелку с солью в холодильник и оставьте ее на ночь. Утром разница может быть поразительной, пишет OBOZ.UA.

Как это работает

Возьмите небольшую тарелку из кухонного шкафчика и насыпьте туда три столовые ложки мелкой или крупной соли, в зависимости от того, что у вас есть дома. После очистки полок холодильника поставьте ее на одну из них. В идеале — подальше от открытых продуктов.

Запах должен исчезнуть в течение ночи, поскольку соль гигроскопична, то есть может поглощать влагу из окружающего воздуха. Однако это не означает, что она полностью устранит запах в вашем холодильнике.

Регулярная чистка и уход очень важны. Заменяйте соль, когда она становится влажной или грязной.

Соль – не единственное средство, которое может помочь уменьшить неприятные запахи в вашем холодильнике. Пищевая сода может быть ещё более эффективной в этом отношении. Она обладает слабощелочной реакцией, а это означает, что может вступать в реакцию с некоторыми кислотными соединениями, ответственными за интенсивные запахи.

Пищевая сода помогает нейтрализовать некоторые неприятные запахи внутри вашего холодильника. Чтобы проверить это, просто насыпьте несколько столовых ложек пищевой соды в открытую миску и поставьте её на одну из полок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько в среднем служит холодильник и когда его стоит менять. При этом эксперты советуют не спешить покупать новый прибор после поломки, ведь около 87% его неисправностей можно устранить с помощью ремонта.

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