Зачем на шампурах кольцо: у него есть предназначение, о котором все забыли

Петля на конце шампура, как оказывается – это не просто ручка для держания или элемент декора. У нее нашлось еще одно, очень практичное назначение, о котором многие даже не догадывались.

Интересный, а главное удобный метод использования этой ручки в своем Instagram показала блогер София Сизова. Она показала интересный лайфхак и провела для своих зрителей настоящий мастер-класс, превратив кольцо в удобный сниматель для мяса.

Когда шашлык уже готов и его надо быстро переложить в общую тарелку, не обязательно обжигать пальцы или искать нож. Нужно просто взять другой, чистый шампур и просунуть его кольцо сквозь острие другого, на котором нанизано мясо. Получается конструкция, где кольцо работает как вилка: вы просто ведете им вдоль шампура, и все кусочки за одну секунду аккуратно слетают в миску и при этом не распадаются. Это гораздо удобнее, чем снимать мясо привычным способом.

Кроме этого хитрого метода, кольцо выполняет еще несколько важных задач:

Стоппер для мяса. Оно работает как механический ограничитель. Во время нанизывания кусочки не скользят дальше по металлу и остаются именно в той зоне, что прогревается над углями, не сползая к самой руке.

Оно работает как механический ограничитель. Во время нанизывания кусочки не скользят дальше по металлу и остаются именно в той зоне, что прогревается над углями, не сползая к самой руке. Фиксация положения. Если шампур плоский, кольцо помогает упереть его в край мангала. Это позволяет зафиксировать шампур под нужным углом, чтобы он не прокручивался под весом мяса и шашлык равномерно прожаривался со всех сторон.

Если шампур плоский, кольцо помогает упереть его в край мангала. Это позволяет зафиксировать шампур под нужным углом, чтобы он не прокручивался под весом мяса и шашлык равномерно прожаривался со всех сторон. Удобство хранения. За эти петли шампуры проще всего подвешивать на крючки или гвозди. Так они занимают минимум места, не путаются между собой и всегда под рукой.

За эти петли шампуры проще всего подвешивать на крючки или гвозди. Так они занимают минимум места, не путаются между собой и всегда под рукой. Извлечение из чехла. Когда набор шампуров плотно упакован в узкий тубус или чехол, именно за эти ушки их легче всего вытянуть по одному, не рискуя порезаться об острые края.

Поэтому в следующий раз у мангала попробуйте воспользоваться этим лайфхаком. Это именно тот случай, когда простое инженерное решение делает отдых значительно комфортнее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем ставить миску с уксусом в микроволновку.

