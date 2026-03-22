Зачем класть спички в рассаду: забытый трюк

Некоторые огородные советы передаются из поколения в поколение. Они не требуют дорогих средств, но часто дают ощутимый результат. Один из таких – использование обычных спичек при выращивании рассады.

На первый взгляд этот метод кажется странным, однако имеет вполне рациональное объяснение. OBOZ.UA рассказывает, зачем класть спички в рассаду.

Старый метод, о котором мало говорят

Хотя современные удобрения и стимуляторы заполонили рынок, многие огородники продолжают пользоваться проверенными домашними решениями. Один из них – добавление спичек в почву при выращивании рассады.

Этот прием используют уже десятилетиями, но он не слишком популяризирован в массовых советах. В то же время те, кто его применяет, отмечают стабильный вспомогательный эффект для молодых растений.

Как работает этот трюк

Секрет кроется в составе спичечной головки. Она содержит небольшое количество серы и фосфора – элементов, важных для развития растений.

Во влажной почве головка постепенно разлагается, и эти вещества медленно переходят в корневую зону. Такой процесс происходит естественно и не создает резкой нагрузки на растение.

Какую пользу это дает рассаде

Хотя эффект не является мгновенным или резко выраженным, он может стать дополнительной поддержкой для сеянцев. В первую очередь это проявляется в лучшем развитии корневой системы, которая определяет силу будущего растения.

Кроме этого, сера способна сдерживать развитие отдельных грибковых процессов в почве. Также существует мнение, что такой способ частично отпугивает мелких почвенных вредителей, которые могут повреждать молодые корешки.

Как правильно использовать спички

Чтобы этот метод был безопасным и полезным, важно придерживаться простого правила: спички не кладут непосредственно под корень.

Их размещают возле стенки емкости для рассады, заглубляя головкой вниз. Обычно достаточно одной-двух спичек на стаканчик или небольшой контейнер. Повторять процедуру не нужно – одного внесения хватает на весь период выращивания рассады.

Может ли это заменить удобрения

Стоит понимать, что спички не являются полноценным удобрением. Они не обеспечивают растение всеми необходимыми элементами и не могут заменить базовый уход.

Однако как дополнительное, природное и очень доступное средство этот метод может стать полезным дополнением. Особенно для тех, кто предпочитает простые и проверенные решения.

