Забудьте о глажке одежды: лайфхак, который спасет вас от надоедливой рутины

Все знают, что ухоженная одежда – это не просто эстетическая деталь. Она влияет на уверенность, первое впечатление и ощущение внутреннего порядка.

Но при этом мало кто хочет часами стоять у гладильной доски. Существует простой трюк с алюминиевой фольгой, благодаря которому одежда выходит из машины почти выглаженной, пишет OBOZ.UA.

Для этого сформируйте из алюминиевой фольги два-три шарика размером с теннисный мяч. Важно, чтобы они были достаточно компактными, чтобы не развалиться во время стирки. Затем просто поместите их в барабан вместе с бельем и запустите стирку как обычно.

Именно это минималистичное решение стало хитом последних лет среди людей, которые предпочитают эффективные, но натуральные методы. Никаких дополнительных смягчителей, химических добавок, специальных настроек машины.

Почему этот трюк работает

Во время стирки, и особенно во время отжима, ткани трутся друг о друга. Это создает статическое электричество, которое приводит к слипанию волокон, спутыванию и, в конце концов, сморщиванию. Алюминиевая фольга действует как проводник и помогает уменьшить статическое электричество в барабане.

В результате ткани меньше слипаются друг с другом, равномерно циркулируют в барабане и меньше путаются. Одежду легче разделить после стирки, она меньше мнется. Эффект особенно заметен на рубашках, постельном белье и более легких хлопковых изделиях.

