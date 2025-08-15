За свои 26-ть сделал больше, чем многие за всю жизнь: на фронте погиб защитник из Винницкой области. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь молодой офицер Николай Кузиков из Винницкой области. Последний бой он принял на Запорожье 13 августа.

Воину с псевдонимом "Борода" навеки останется 26 лет. О потере сообщили на малой родине Героя – в Черновицкой поселковой громаде.

Что известно о Герое

О том, что молодой воин Николай Кузиков возвращается с фронта домой на щите, на его малой родине сообщили 14 августа – на следующий день после того, как он принял свой последний бой.

"Печальная весть для нашей Черновицкой громады. Сегодня сердце нашей громады наполнено болью и скорбью. На защите Украины, в борьбе за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность, погиб наш земляк — Кузиков Николай Леонидович, 17 декабря 1998 года рождения, житель села Лужок... Николай отдал самое дорогое — свою жизнь — чтобы мы могли жить под мирным небом. Его мужество, отвага и несокрушимая вера в победу навсегда останутся в памяти родных, друзей и всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем вашу боль и склоняем головы в трауре. Герои не умирают", – указано в сообщении.

Побратим погибшего Героя, Владимир Милянчук, рассказал: "Борода" был "очень талантливым молодым офицером, причем как в управлении огнем, так и в управлении людьми".

"В нашем дивизионе Николай был командиром взвода 2 батареи, и с ним было очень легко работать – любую задачу он выполнял удивительно быстро и качественно одновременно. Конечно, такого талантливого парня заметили и в штабе, забрав его к себе. Но впоследствии он снова перешел в подразделение, правда, не в наше, а в мехбат, где руководил артиллерией батальона (минометы). Николай погиб 13 августа в Малой Токмачке. На передовой. Ему всегда было не занимать смелости. За свои 26 лет Борода сделал больше, чем многие люди за всю жизнь... Вечная слава казаку!" – написал защитник.

Он также оставил реквизиты для помощи семье павшего в бою за Украину Героя:

Карта: 4441 1111 2730 7001

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/6zn48NEFi2.

