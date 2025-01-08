За сутки энергетики вернули свет почти 33 тыс. семей после вражеских атак – ДТЭК

7 января энергетики компании ДТЭК вернули свет 32,8 тыс. семей на Днепровщине и Донбассе, которые были без света из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

7 января в результате вражеских ударов на Днепропетровщине остались без света 30,8 тысячи семей. Как только разрешила ситуация безопасности, энергетики приступили к восстановлению. К концу дня они вернули свет во все обесточенные дома.

Тем временем в Донецкой области не стихают тяжелые бои. Несмотря на тяжелую ситуацию, вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах почти 2 тысяч семей прифронтового региона.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, за последний месяц 2024 года энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 281 тыс. семей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях после вражеских обстрелов