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За сутки ДТЭК вернул свет почти 16 тысяч семей после вражеских атак

Глеб Иванов
Новости. Общество
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За сутки ДТЭК вернул свет почти 16 тысяч семей после вражеских атак

За сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 16 тыс. семей, дома которых были без света из-за обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что энергетики вернули свет жителям 2 населенных пунктов Донбасса и трех районов Днепровщины. Снова с электроснабжением почти 16 тысяч семей.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия.

"Энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 2 населенных пункта Донетчины. Снова со светом 8 286 семьи региона", – отметили в компании.

Испытывает постоянные разрушения от российских оккупантов также Днепропетровская область. За последние двое суток ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 7 582 семьям трех районов Днепровщины.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 106 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.