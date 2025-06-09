За неделю энергетики зажили дома 140 тысяч семей после российских атак – ДТЭК

За первую неделю июня энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 53 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 140 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и Киева.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои. Несмотря на крайне сложную ситуацию с безопасностью энергетики продолжают восстанавливать электросети и на прошлой неделе им удалось вернуть свет в дома 82,9 тысяч семей.

В то же время на Днепропетровщине со 2 по 8 июня энергетики смогли вернуть электроснабжение в 53,6 тысяч домов. Больше всего восстановлений удалось выполнить в выходные, когда из-за очередного массированного вражеского обстрела было обесточено более 40 тысяч домов.

Продолжает страдать от регулярных вражеских атак и Киев. Здесь на прошлой неделе ремонтные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение для 3 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате обстрелов.

Напомним, в мае энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.