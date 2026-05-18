За неделю ДТЭК вернул свет 318 тысячам семей после обстрелов

В течение прошлой недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 318 тысяч семей, которые были без света в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 11 по 17 мая энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 389 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более 318 тыс. семей", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было на Днепропетровщине, где за неделю энергетикам удалось вернуть электричество почти 217 тысячам семей.

В то же время в Донецкой области за это время энергетики вернули свет более 43 тысячам семей.

В Одесской области, энергосистема которой также не перестает быть мишенью для врага, на прошлой неделе удалось вернуть свет в дома 39,2 тыс. семей местных жителей.

Кроме того, в Киевской области в тот же период удалось восстановить электроснабжение 19,1 тыс. домов, которые также были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, неделю назад энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроэнергию в дома 340 тысяч семей после вражеских атак.