За март энергетики заживили дома 611 тыс. семей, которые были без света из-за обстрелов – ДТЭК

В марте энергетики компании ДТЭК вернули свет 611 тыс. семей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Киевской областях, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В первый месяц весны враг так же продолжал атаковать украинскую энергосистему. За этот период специалистам операторов системы распределения ДТЭК Сети удалось вернуть свет в 611 тысяч домов украинцев*, обесточивавшихся из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях", – говорится в нем.

Отмечается, что в регионах, приближенных к боевым действиям, энергосистема также страдала от вражеских артобстрелов и авиаударов.

В частности, на Днепропетровщине, которая все чаще становится мишенью вражеских атак, энергетикам за месяц удалось вернуть свет в обесточенные врагом дома 260,2 тысячи семей местных жителей.

Страдала от вражеских атак и Одесщина. Здесь в марте энергетики возобновили электроснабжение 175 тысяч домов после вражеских атак.

Кроме того, на Донетчине в марте ремонтные бригады ДТЭК смогли восстановить электричество в домах 173,4 тысячи семей. В тот же период они возобновили электроснабжение в домах 2,4 тысячи семей жителей Киевщины.

"В марте враг продолжал атаку на энергоинфраструктуру страны. Несмотря на постоянную опасность энергетики, продолжали восстанавливать повреждения и возвращать питание там, где это было возможно. Наша задача обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом максимально, насколько это возможно в условиях постоянных обстрелов", – отметила генеральная директора ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Напомним, в марте энергетиков ДТЭК Рината Ахметова отметили наградами за возобновление электроснабжения в Одесской области.