За двое суток энергетики вернули свет в дома более 26 тысяч семей после обстрелов – ДТЭК

За последние два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет для более 26 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, чьи дома были без света из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение городов и сел, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

В частности, на Днепропетровщине за последние двое суток энергетики восстановили электроснабжение 14 тысяч домов местных жителей. Между тем в Донецкой области удалось вернуть свет в 12,2 тысяч домов после вражеских обстрелов.

Несмотря на опасность энергетики продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже не один десяток раз и продолжают это делать несмотря на постоянную опасность и вражеские атаки.

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества в результате вражеских обстрелов.