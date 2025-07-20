За двое суток ДТЭК вернул свет в дома 34 тысяч семей, которые были без электроэнергии из-за атак РФ

За два дня энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и восстановили электроснабжение в более 37 населенных пунктах Киевской, Одесской и Донецкой областей, жители которых были обесточены из-за обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что несмотря на постоянные вражеские атаки и активные боевые действия в Донецкой области, энергетики ДТЭК в течение последних двух дней смогли вернуть свет жителям 14 населенных пунктов региона. Снова с электроснабжением – более 27 тысяч семей местных жителей.

Также в ночь на 19 июля российские войска вновь атаковали Одесскую область и оставили без света около 1 тысячи домов. Энергетики ДТЭК сразу приступили к аварийно-восстановительным работам как только получили разрешение спасателей и военных. К концу дня свет вернули во все обесточенные дома.

В то же время энергетики восстановили свет для 6 тысяч семей в 22 населенных пунктах Киевской области, которые накануне пострадали от вражеских ударов.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.