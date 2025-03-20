За двое суток ДТЭК вернул свет для более 17 тысяч семей после вражеских атак
За двое суток энергетики компании ДТЭК смогли восстановить электричество после вражеских обстрелов в домах более 17 тысяч семей на Днепропетровщине и Донетчине.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что враг не прекращает постоянные атаки на энергообъекты Украины. Энергетики также не оставляют восстанавливать поврежденные или разрушенные сети и оборудование, как только военные и саперы разрешают проведение работ.
В частности, на Днепропетровщине удалось вернуть свет в 12,2 тысячи домов после вражеских обстрелов за два дня.
Тем временем в Донецкой области за последние двое суток энергетики возобновили электроснабжение почти 5 тысяч домов.
Несмотря на опасность, ремонтные бригады ДТЭК продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.
В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на постоянную опасность и вражеские атаки.
Недавно 12 энергетиков ДТЭК Рината Ахметова получили награды за работу по возобновлению электроснабжения в Одесской области после вражеских атак.