За что ТЦК может объявить в розыск и как с него сняться: детальное объяснение

Согласно действующему законодательству, территориальные центры комплектования и социальной поддержки наделены правом объявлять военнообязанных граждан в розыск. Следствием попадания в розыск для гражданина может стать задержание и принудительная доставка в ТЦК.

Объявить лицо в розыск ТЦК могут по ряду причин. По каким именно и как с него сняться – рассказывает OBOZ.UA.

По каким причинам ТЦК может объявить военнообязанного в розыск

Действующее законодательство предусматривает ряд причин для объявления гражданина в розыск ТЦК. Все они связаны с нарушением военнообязанным правил воинского учета. К основным причинам относятся:

непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства или непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы.

игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;

игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;

неуточнение военно-учетных данных;

уклонение от воинского учета;

уклонение от призыва на военную службу;

уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

И этот перечень не является исчерпывающим.

Следствием объявления гражданина в розыск будет административное задержание и принудительная доставка в территориальный центр комплектования.

Если гражданин объявлен в розыск ТЦК, в приложении Резерв+ появляется красная отметка с пометкой "В розыске". Чтобы снять этот статус, придется выполнить определенные действия. Однако, отмечают юристы, если человек не имеет законных оснований для получения отсрочки, избежать мобилизации ему вряд ли удастся.

Как сняться с розыска ТЦК

Прежде всего необходимо выяснить основания объявления в розыск. Для этого военнообязанный может обратиться в ТЦК и СП с соответствующим запросом. Если появление такого статуса в Резерв+ было ошибочным (а такое случается, например, в случае отправки повестки на неправильный адрес), ТЦК должны закрыть производство, в реестр "Оберіг" будут внесены соответствующие изменения, после чего отметка "В розыске" из Резерв+ исчезнет.

Если на военнообязанного наложен административный штраф за нарушение правил воинского учета (ст.210, 210-1 КУоАП) – уплата штрафа будет основанием для закрытия исполнительного производства и снятия статуса "Нарушение правил воинского учета".

С недавних пор оплатить штраф можно без посещения ТЦК – с помощью соответствующей функции в Резерв+. После уплаты штрафа следует обратиться в Нацполицию с заявлением о снятии лица с розыска. Соответствующее уведомление в конце концов появится в Резерв+.

Правда, существует нюанс: в случае, если необходимо уточнить данные или пройти ВВК, личный визит в ТЦК может оказаться обязательным.

Для лиц, находящихся за рубежом, дистанционное снятие с розыска возможно через обращение в консульство Украины или через уплату штрафа путем написания заявления о признании вины в нарушении правил воинского учета.

Другой путь в случае наложения штрафа – его обжалование в суде. В случае, если суд станет на сторону военнообязанного, соответствующее судебное решение приведет к снятию статуса "В розыске".

Важно помнить, что уплата штрафа онлайн или закрытие производства не освобождает от обязанности явиться в ТЦК, если этого требуют. И в случае отсутствия оснований для отсрочки, посещение территориального центра комплектования может привести к направлению лица на военно-врачебную комиссию, а после нее – к мобилизации.

То же развитие событий возможно и в случае, если гражданин пришел в ТЦК, чтобы снять статус "В розыске", появившийся в результате ошибки.

Как не попасть в розыск ТЦК

Чтобы избежать неприятных последствий, следует:

Регулярно проверять статус в Резерв+ и реагировать на уведомления;

и реагировать на уведомления; Сохранять документы, подтверждающие уважительные причины неявки (например, медицинские справки).

(например, медицинские справки). При необходимости обращаться к специалистам, которые помогут обжаловать незаконные действия ТЦК и СП или полиции.

