За четыре дня энергетики запитали дома 50 тысяч семей, которые были без света из-за обстрелов – ДТЭК

За последние четверо суток энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 50 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В нем подчеркивается, что в Донецкой области продолжаются обстрелы, ракетные и дроновые атаки, а также авиаудары. В то же время энергетики оперативно чинят оборудование и за последние четыре дня им удалось вернуть электричество почти 38 тысячам домов жителей прифронтового региона.

Также тяжелая ситуация сохраняется и на Днепропетровщине, где за этот же период энергетики ДТЭК смогли вернуть свет 11,5 тысячам семей.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 67 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 115 тысяч семей.