Яна Зинкевич: атака на 'Госпитальеров' подрывает устойчивость Украины в условиях жестокой войны

Информационная атака на медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры" это опасный прецедент гибридной войны против Украины.

Видео дня

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность", медик-доброволец, основательница добробата "Госпитальеры" Яна Зинкевич во время выступления в Верховной Раде.

"Я стою здесь сегодня не только как народный депутат, а прежде всего как командир добровольческого батальона, который 12 лет спасает жизни на фронте. Я обращаюсь к вам, потому что ситуация вокруг "Госпитальеров" – это не просто дискуссия в соцсетях. Это опасный прецедент атаки на волонтеров и добровольцев Украины в условиях такой жестокой войны", – сказала Зинкевич.

"Сразу замечу: я не использую эту трибуну в личных целях. Мое присутствие здесь – это обязанность политика защитить доверие к волонтерскому и добровольческому движению, которое является фундаментом нашей обороны. В твиттере и других соцсетях дискуссию по нашей отчетности было искусственно выведено в русло пренебрежения и безосновательных обвинений с четкими признаками координации: тысячи ботов подхватывают внутренние споры, превращая их в топливо для российской пропаганды", – предостерегла народный депутат.

"Цель врага очевидна – деморализовать людей, которые донатят, заставить украинцев и западных партнеров сомневаться в каждой гривне, которая идет на спасение бойцов. Фонд "Госпитальеров" работает строго в рамках закона. Мы подаем налоговую, статистическую и финансовую отчетность в полном объеме", – отметила Яна Зинкевич.

"На днях наша команда за 72 часа обработала и предоставила платежные документы на сумму 22 миллиона гривен", – сообщила основательница батальона медиков-добровольцев.

"Хочу объяснить для тех, кто не в теме военного волонтерства: ретуширование определенных данных в платежках является защитой чувствительных данных. Наши контрагенты – это люди и компании, которые обеспечивают фронт в критических условиях. Разглашение их реквизитов без согласия – это прямая угроза их безопасности и срыв будущих поставок. Мы выбираем безопасность людей, а не удовлетворение любопытства анонимных аккаунтов", – сказала Зинкевич.

"Я подчеркиваю: я и моя команда выступаем за прозрачность. Журналисты имеют право задавать вопросы. Но мы категорически осуждаем язык ненависти и угрозы любому. Однако мы также призываем медиасообщество придерживаться профессиональной этики: запрос на информацию не должен начинаться с публичного обвинения", – считает Зинкевич.

"Я здесь, чтобы отстоять свою честную репутацию и честь батальона, тех людей, которые являются добровольцами и не только не получают финансовых благ, но и вкладывают свое. Если мы позволим безосновательно разрушать репутацию подразделений через эмоциональные посты без проверки фактов – мы проигрываем информационную войну", – считает основательница батальона.

"Мы делаем все согласно законодательству. Я хочу поблагодарить каждую "госпитальерку" и каждого "госпитальера", которые сейчас находятся на фронте и эвакуируют раненых", – резюмировала Зинкевич.