Яков Гнездовский: американский художник украинского происхождения, картины которого украшали Белый дом

Яков Гнездовский – самый известный украинский художник, добившийся успеха за границей. Он известен как график, скульптор, иконописец, резчик по дереву (свои гравюры он сначала вырезал на древе, а затем делал с них оттиски – такая техника называется "древолита" или "древорез"), художник по созданию гобеленов, искусствовед.

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Гнездовский обладал уникальным даром, который позволял ему видеть объекты искусства в любых неодушевленных предметах и живых существах. Его произведения хранятся в библиотеке Конгресса США, галереях Бостона и Денвера, университетах Вашингтона и Делавера, музеях Украины и Японии, частных коллекциях.

"Работа художника, – говорил Гнездовский, – самая тяжелая из всех возможных, но лучше нее ничего нет". К 100-летию художника 2015 год был провозглашен годом в Тернопольской области этого всемирно-известного живописца. На родине художника – в Украине – о нем и его творчестве узнали не так давно: мифы, на уровне которых начали писать о Гнездовском в СМИ, постепенно обрастают фактами о его жизни и творчестве.

"Пусть рисует!"

Яков Гнездовский родился 27 января 1915 года в селе Пилипче, тогда Борщовского, а ныне – Чертковского район Тернопольской области. С раннего детства Якова, по воспоминаниям его родственников, не интересовало ничего кроме живописи. Он мог рисовать целыми сутками, забывая при этом обо всем на свете. Родители, видя тягу сына к искусству, не заставляли его делать что-либо по дому или, как и положено в селе, работать в поле, только махали на него рукой: дескать, пусть рисует! Когда в семье появился первый – громоздкий и тяжелый – фотоаппарат, Яков заинтересовался и искусством фотосъемки, подходя к созданию каждого снимка как к работе над картиной: например, свою племянницу Марту с петухом и курицей в руках он фотографировал целый день. Окончив сельскую школу, Яков поступил в гимназию в Черткове, затем учился в духовной семинарии во Львове.

Тюрьма и стипендия от Шептицкого

В студенческие годы Гнездовский увлекся националистическими идеями, имел отношение к подполью ОУН и во время обыска в общежитии, в котором он проживал, был арестован за хранение пропагандистских листовок – в то время ему было 19 лет. После нескольких дней заключения Гнездовский оказался на свободе – по причине малозначительности совершенного им преступления серьезного срока ему удалось избежать. Яков продолжил заниматься творчеством – иллюстрировал книги и журналы, редактировал популярное львовское издание "Арка". Талант Гнездовского привлек к нему внимание галицких деятелей искусства и политики, среди которых был митрополит и меценат Андрей Шептицкий, который оплатил ему учебу в Варшавской академии искусств. Правда, закончить ее художнику не удалось – в 1939 году Польшу оккупировали нацисты, и Гнездовский вынужден был уехать в Италию. Заканчивать обучение ему пришлось уже в Загребской академии искусств – в Хорватию Яков переехал из Рима, но и оттуда ему вскоре пришлось бежать. Через четыре года после окончания Второй мировой войны, пробыв несколько лет в лагере для перемещенных лиц на юге Германии, Гнездовский решил эмигрировать в США.

Успех в США…

На новом месте Яков Яковлевич поначалу поселился в городе Сент-Пол в штате Миннесота, где ему почти сразу же удалось найти место дизайнера в рекламной фирме. Здесь же к Гнездовскому пришел и первый успех – в 1950 году на выставке графики в Миннеапольском институте искусств его работы вызвали интерес у зрителей и критиков. Для США техника, в которой работал Гнездовский, основанная на увлечении Альбрехтом Дюрером и японской ксилографией, была уникальной, поэтому он стал чрезвычайно популярным. Спустя четыре года, состоялась первая персональная выставка художника в Соединенных Штатах, а вскоре нью-йоркская галерея Ассоциации американских художников купила 220 (!) оттисков серии ксилографий Гнездовского "Сосны", что стало признаком не только художественного, но и финансового успеха.

…и в мире

Прошло совсем немного времени, и – в 60-х годах прошлого века – к Гнездовскому пришла мировая слава. Его выставки прошли сначала во Франции (в Париже он к тому же влюбился и женился), а затем и в Японии, а его работами восхищались ценители искусства на всех континентах. Выставку художника в Токио, которая прошла в 1975 году, посетил сын японского императора Хирохито – ему так понравились произведения украинского художника, что все его работы, представленные на выставке, купила одна из самых крупных галерей страны – "Йосейдо". Вообще же произведения Гнездовского хранятся во многих картинных галереях, учебных заведениях и частных коллекциях, а две его картины – "Зимний пейзаж" и "Подсолнечник" – украшали Белый дом, они висели в кабинете 35-го президента США Джона Кеннеди – он сам выбрал их для интерьера. Гнездовский также был известен как автор экслибрисов и карикатур, он расписал иконостас для греко-католической церкви в Нью-Йорке м создал марки "пластовой" почты.

Мистическое место последнего упокоения

Яков Гнездовский умер 8 ноября 1985 года в Нью-Йорке. В 1990-м году вдова художника, Стефания Гнездовская, передала в дар украинским музеям много его картин. В 2005 году урна с прахом Якова Гнездовского была привезена из США и перезахоронена во Львове на знаменитом Лычаковском кладбище. Место его последнего упокоения связано с мистикой: в архиве художника есть фотография, на которой он запечатлен на могиле Ивана Франко – на ней он смотрит именно туда, где сейчас находится его собственная могила. В его родном селе Пилипче работает музей Якова Яковлевича Гнездовского, который основал племянник художника – тоже художник, Яков Иванович Гнездовский.