'Я мечтал об этом с 6 лет': Фонд Рината Ахметова подарил Денису из Курахово незабываемое новогоднее поздравление

Денис переехал в Днепр из Курахово Донецкой области после того, как враг полностью разрушил его дом. Чтобы спастись, семье пришлось эвакуироваться. Несмотря на все пережитые потери и испытания, мальчик не потерял способности мечтать.

Денис принял участие в конкурсе от Фонда Рината Ахметова: зачитал стихотворение и поделился своей мечтой – побывать на тренировке любимой команды "Шахтер". Именно так и началось его новогоднее чудо.

Накануне новогодних праздников Денис получил особое поздравление. Он стал участником новогоднего события в Днепре, организованного в рамках традиционной Новогодней акции программы "Ринат Ахметов – Детям!", которая уже 25 лет является символом заботы и поддержки.

Подарки от ФК "Шахтер" Денису вручила Ирина Блажан, главный директор программ Фонда. Также она передала мальчику персональное видеопоздравление от защитника ФК "Шахтер" Валерия Бондаря. Футболист лично обратился к Денису, пожелал ему успехов и исполнения желаний в Новом 2026 году и, самое главное, пригласил на тренировку любимой команды весной.

"Денис, продолжай мечтать, ставить перед собой высокие цели и всегда верить в себя. Мечты существуют именно для того, чтобы однажды стать реальностью", – отметил футболист.

Денис был в восторге: глаза светились от счастья, а на лице появилась широкая улыбка. Этот момент навсегда останется для него особенным – настоящее новогоднее чудо!

"Я очень рад! Я хотел всегда попасть на тренировку "Шахтера". Это моя мечта с шести лет! Когда я попаду на тренировку, я буду в восторге! Мне очень понравилось видео футболиста. Спасибо за подарки от "Шахтера" – за футболку и куртку. А еще я благодарен Фонду Рината Ахметова за большую поддержку и эту осуществленную мечту", – признается Денис с улыбкой.

Его мама также не скрывала радости: несмотря на все сложности и тяжелые времена, она была счастлива видеть, как ее сын светится от счастья. "Мой ребенок счастлив. Он у меня футбольный фанат. Когда мы ехали сюда, и он спрашивал: "Мама, что там за подарки?" Я ответила: "Я не знаю. Это сюрприз". Он был очень счастлив. Вы сами видели. Большое спасибо! Я благодарна Фонду Рината Ахметова за то, что осуществили мечту моего сына", – говорит женщина.

Программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовывать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 6 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям" является Новогодняя акция – традиция, которая непрерывно длится уже 25 лет. Команда Фонда организовывает новогодние активности для детей из уязвимых категорий, а также для тех, кто пострадал от последствий войны России против Украины. Больше по ссылке.