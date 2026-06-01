Выстоять вопреки: музей "Голоса мирных" представил специальную коллекцию историй несокрушимых украинцев
Двенадцать лет российской агрессии и четыре года полномасштабной войны принесли Украине боль и разрушения, но в то же время закалили стойкость и силу миллионов украинцев.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал истории людей, которые прошли через тяжелейшие испытания войны, потеряли дома, родных или здоровье, но не утратили способности двигаться вперед и вдохновлять других.
В специальную коллекцию "Выстоять вопреки" вошли истории детей, чье мужество отметил президент Украины, и украинцев, за судьбами которых следила и вместе с которыми сопереживала вся страна. Их несокрушимость является источником национальной гордости и надеждой на будущее.
В 2022 году во время обстрела Винницы Роман Олексив потерял маму и получил тяжелые ожоги. Ему было всего семь лет. После 36 сложнейших операций и месяцев реабилитации мальчик доказал: невозможного нет. Сегодня 11-летний Рома занимается музыкой, танцами и спортом. Недавно он пробежал 5-километровую дистанцию на Бостонском марафоне. Его история здесь.
13-летний Кирилл Ильяшенко – подросток, чья решимость спасла человеческие жизни. 13 апреля 2025 года российская ракета изуродовала автобус в Сумах, заблокировав внутри людей, среди которых была и мама Кирилла. Тогда парень не растерялся, выпрыгнул через окно, самостоятельно открыл заклинившие двери с улицы и освободил людей из ловушки. Его история здесь: https://bit.ly/48aSjQw
14-летняя Яна Степаненко потеряла обе ноги во время российского обстрела вокзала в Краматорске в 2022 году. Тогда она с мамой и братом ждала эвакуационный поезд. Несмотря на тяжелые травмы, сложные операции и длительную реабилитацию, девочка стала на протезы. А уже через два года после первых шагов Яна начала преодолевать международные марафоны, представляя Украину в мире. Ее история мотивирует и вдохновляет.
Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 145 тысяч историй о войне. Это – крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.