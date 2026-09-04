Высотку, построенную в СССР, называют самой уродливой в мире: где расположена

В столице Молдовы, городе Кишиневе, возвышается один из самых необычных и удивительных памятников позднего советского брутализма – жилая башня "Романита". Этот монументальный бетонный цилиндр, возведенный во второй половине XX века, долгое время оставался самым высоким сооружением города и символом технического прогресса своего времени.

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В 2019 году французские журналисты в своем документальном фильме окрестили эту высотку "самым уродливым зданием в мире", привлекая к ней новую волну международного внимания. Сегодня сооружение столкнулось с серьезными проблемами износа и самовольной перестройки, что иллюстрирует сложность адаптации советского жилого наследия к современным условиям, отмечает издание Revista Casa e Jardim.

История создания и инженерные решения

Строительство жилой башни продолжалось с 1978 по 1986 год по проекту архитектора Олега Вронского. Здание создавалось для решения острой проблемы нехватки жилья в Кишиневе, который стремительно разрастался.

"Романита" достигала высоты около 77 метров, имела 22 этажа и два подземных технических уровня.

Настоящим прорывом для 1970-х годов стало использование консольной системы: 16 жилых этажей выступают наружу без нижних опор и удерживаются лишь на центральном железобетонном ядре, что придало зданию характерный и стройный силуэт.

Советские стандарты быта и планировки

Внутренняя организация дома полностью соответствовала строгим нормативам советского градостроительства, согласно которым на одного человека выделялось всего 6 квадратных метров. Жилые ячейки были максимально компактными и унифицированными: каждая секция состояла из двух небольших комнат для четырёх жильцов, прихожей и санузла. Кухни и зоны отдыха проектировались как общее пространство для всего этажа и располагались вдоль кругового коридора с естественным освещением.

Масштабные планы и нереализованные инфраструктурные объекты

Согласно первоначальному архитектурному замыслу, башня "Романита" не должна была быть изолированным зданием. Она планировалась как часть масштабного жилого комплекса, в который должны были войти:

Большая общая столовая;

Современный спортивный зал;

Обустроенные наружные пешеходные зоны и площадки для отдыха.

Кроме того, на верхних этажах здания рассматривалась возможность открытия двухуровневого смотрового кафе. Однако после распада СССР эти инфраструктурные проекты так и не были реализованы, а коммерческие помещения нижних этажей частично пришли в запустение или подверглись вандализму.

Современное состояние здания и проблемы эксплуатации

После приватизации жилья в 1990-х годах дом столкнулся с серьезными коммунальными и архитектурными проблемами. Из-за тесноты внутренних помещений жильцы начали самовольно расширять свои квартиры, застраивая балконы кирпичом, деревом или цементом.

Подобные несогласованные модификации не только испортили первоначальный внешний вид фасадов, но и создали дополнительную угрозу безопасности, перегрузив консольные конструкции. Несмотря на общую устойчивость каркаса, "Романита" нуждается в капитальном ремонте и остается ярким примером того, как советская типовая архитектура с трудом приспосабливается к требованиям современности.

OBOZ.UA ранее писал, что в СССР во время строительства жилья рабочие могли подкладывать яйца в стены.

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