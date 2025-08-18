Вышел клип с уникальными кадрами Киева 1960-х годов: его можно посмотреть за донат

Мультижанровая артистка Марьяна Головко выпустила композицию "З якої ти пісні?" и клип к ней.

Видео дня

Переосмысленное произведение 1968 года теперь приобретает новый смысл и становится частью важной благотворительной миссии, а также символическим открытием платформы The Great Ukrainian Songbook. Проект нацелен возвращать к жизни забытые шедевры украинской авторской песни от 1950-х годов до наших дней.

Песню можно послушать на всех стриминговых платформах: линк.

А клип с редкими архивными кинохрониками Киева 60-х годов можно посмотреть за донат от 68 грн на платформе проекта: линк.

Автором музыки является украинский композитор Яков Лапинский – представитель поколения 60-х, чье творчество осталось почти незафиксированным в аудио- и видеоистории. Его музыка – утонченная, поэтическая, интонационно глубокая – прозвучала теперь в симфонически-джазовой аранжировке. Лирика – поэтессы Валентины Науменко.

Над записью работала команда профессиональных украинских музыкантов: композитор, аранжировщик и джазовый трубач Деннис Аду, пианист Родион Иванов, барабанщик Павел Галицкий, контрабасист и саундпродюсер Максим Гладецкий, а оркестровую аранжировку создал Евгений Брага.

Мастеринг трека осуществил легендарный инженер Энди Уолтер (Andy Walter) на студии Abbey Road в Лондоне – специалист с более чем 30-летним опытом, который работал над архивными записями The Beatles, David Bowie, Radiohead, The Cure, Coldplay, Maria Callas и многих других.

"Я нашла архивную видеозапись из фильма, где звучала эта песня, и меня поразила необычная для того времени гармония. Ноты впоследствии нашлись в фондах библиотеки Вернадского. Поэтому мы стремились раскрыть потенциал этого произведения, показать, как оно могло бы звучать без цензуры.

Именно эта песня открывает наш проект, потому что это произведение недооцененного украинского композитора, о котором почти не говорят. Когда мы обратились к музыкальным фондам, выяснилось, что значительная часть его творчества не оцифрована и недоступна современным исполнителям...

И вместе с тем в этой песне ощущается стремление вырваться из ограничений советской эпохи, а поэзия Валентины Науменко добавляет нежности и лирической красоты. Содержание и дух этой композиции как нельзя лучше передают нашу идею – возродить голоса, заслуживающие новой жизни", – говорит инициатор проекта и исполнительница Марьяна Головко.

Клип создан на основе редких кинохроник Киева 1960-х годов, которые команда проекта нашла в Государственном кинофотофоноархиве им. Г. С. Пшеничного и оцифровала. Большинство из них ранее не демонстрировались публично. Эти кадры стали визуальным фоном песни – молчаливыми свидетелями эпохи, которые оживают сквозь музыку. Режиссером клипа выступила документалистка Станислава Доронченко.

Каждый донат за просмотр клипа – это не просто поддержка искусства, но и вклад в спасение жизней: собранные средства будут переданы в фонд "Птахи" Таты Кеплер на закупку редких антибиотиков для украинских военных, нуждающихся в срочной помощи в условиях фронта.

The Great Ukrainian Songbook – это платформа по ревитализации песенного наследия украинских композиторов. Команда находит песни, исключенные из официального канона, и возвращают им голос в современном звуковом пространстве. Это музыка, которая должна была зазвучать и присутствовать на международном песенном ландшафте, – и теперь она зазвучит.

Проект реализован при поддержке продюсера, филантропа и мецената Гая Берфилда (Guy Berfield), благотворительной организации Всеукраинский благотворительный фонд Сергея Березенко "Спільна Справа" и грантовой поддержки Kyiv School of Economics.