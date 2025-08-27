Выезд мужчин 18-22 лет за границу: в МВД разъяснили порядок

Поправки к Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины изменили нормы о выезде мужчин во время военного положения: теперь это разрешено для лиц в возрасте 18-22 лет (включительно). Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ.

Разъяснение по этому поводу в среду, 27 августа, опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел. В ведомстве назвали исключение, на которое не распространяются обновленные законодательные нормы.

Для пересечения госграницы на выезд гражданам-мужчинам от 18 до 22 лет необходимо иметь:

– паспортный документ, дающий право на пересечение границы;

– военно-учетный документ (можно как в бумажной, так и в электронной форме), который предъявляется по требованию представителя Госпогранслужбы.

"Исключение: норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку", – отметили в МВД.

Что предшествовало

Постановлением Кабинета министров Украины от 26 августа 2025 года (№ 1031) мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, несмотря на действие военного положения, разрешили пересекать границу.

Однако это разрешение не распространяется на госслужащих и представителей власти, в частности местной:

членов правительства, первых заместителей и заместителей министров;

руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;

руководителя Офиса президента Украины и его заместителей;

руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителей;

председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей;

председателя и членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;

председателя и членов Счетной палаты;

председателя и членов Центральной избирательной комиссии;

председателей и членов других государственных коллегиальных органов;

секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первых заместителей и заместителей;

народных депутатов и т.п.

Указанные лица, как и раньше, могут покидать страну только по работе – это исключительно служебные командировки.

Как ранее писал OBOZ.UA, премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что решение правительства касается также граждан, которые по разным причинам оказались за рубежом. "Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной", – заявляла она.

