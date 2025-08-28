Из Украины уже начали выпускать мужчин в возрасте до 22 лет, но есть нюанс: в ГПСУ дали объяснение

Изменения в Правила пересечения государственной границы относительно выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно вступили в силу 28 августа. Однако выезжать из Украины (кроме случаев служебных командировок) до сих пор запрещено лицам соответствующего возраста, которые работают в госуправлении.

Видео дня

Об этом предупредила Госпогранслужба. В ведомстве отметили, что, начиная с четверга, мужчины 18-22 лет могут покидать Украину.

"Согласно постановлению Кабинета министров, Госпогранслужба беспрепятственно будет пропускать таких граждан для выезда за границу. Для этого нужно иметь загранпаспорт и предъявить по требованию пограничников военно-учетный документ в бумажной или электронной форме", – сообщили в ГПСУ.

Исключение из новых правил

Новый порядок не будет распространяться на граждан, которые работают на определенных должностях в органах госуправления или на госпредприятиях. Для них, как и раньше, выезд за границу возможен на основании документов о командировке. Перечень таких должностей можно найти в пункте 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко также отметил, что не всех мужчин в возрасте до 22 лет могут выпускать из Украины.

В эфире "Мы Украина" он сказал: "Под эту норму не попадают те мужчины, которые занимают должности на государственной службе, в государственных органах власти, ОМС, как это предусмотрено пунктом 2-14 Правил пересечения границы. Такие лица, как и раньше, могут ездить только в служебные командировки".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Постановлением Кабинета министров Украины от 26 августа 2025 года (№ 1031) мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, несмотря на действие военного положения, разрешили пересекать границу.

– Документ был опубликован 27 августа. Соответственно, он начал действовать 28-го числа – в день, следующий после дня обнародования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!