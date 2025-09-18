УкраїнськаУКР
Выпекала кексы и делала браслеты: школьница из Тернополя приобрела Starlink для учительницы, которая служит в ВСУ. Фото

OBOZ.UA
Новости. Общество
2 минуты
501
старлинк, Тернопольский классический лицей, анна черная, ярослава гаврищук

Семиклассница из Тернополя собрала средства, чтобы поддержать свою учительницу, которая сейчас защищает Украину. Девочка не только купила Starlink, но и передала деньги на его подключение.

Видео дня

По информации Тернопольского классического лицея, ученица 7-А класса Ярослава Гаврищук приобрела терминал Starlink для Анны Черной – учительницы лицея. Женщина с первых дней полномасштабного вторжения служит в Вооруженных силах Украины. Также девочка передала 7 500 гривен на подключение оборудования.

Средства Ярослава собрала во время летних каникул. Школьница выпекала кексы, изготавливала браслеты из бисера и продавала их, чтобы помочь учительнице-защитнице.

16 сентября 2025 года в Тернопольском классическом лицее состоялась встреча с Анной Черной, которая приехала в отпуск. Ученики, родители и учителя передали ей и побратимам рисунки, сладости, средства гигиены.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, австрийский волонтер Маркус Поллак продал свои автомобиль и дом в Австрии, чтобы иметь возможность оказывать помощь украинцам. Иностранец решил после войны остаться в Украине навсегда.

Сначала Маркус занимался перевозкой в Украину гуманитарной помощи. А сейчас он обучает тактической медицине бойцов 93-й бригады, о чем австриец рассказал в интервью "Укринформу".

Также мы рассказывали, что в понедельник, 1 сентября, в школах Украины состоялись торжества по случаю начала нового учебного года. В одном из учебных заведений маленькая девочка очень вдохновенно исполнила гимн нашего государства, покорив сеть. За 14 часов ролик набрал почти 750 тысяч просмотров и более 1700 комментариев.

Пользователи в сети назвали школьницу, которая душевно исполнила гимн Украины, настоящей патриоткой. В комментариях пишут, что она "отпела гимн за всех" и была главной на торжественной линейке. Некоторые даже пророчат ей яркое будущее и "назначают" старостой класса.

