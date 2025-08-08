'После войны буду жить в Украине': австрийский волонтер продал свой дом и авто чтобы помогать украинцам

Австрийский волонтер Маркус Поллак продал свои автомобиль и дом в Австрии, чтобы иметь возможность продолжать оказывать помощь украинцам. Иностранец решил после войны остаться в Украине навсегда.

Видео дня

Сначала Маркус занимался перевозкой в Украину гуманитарной помощи. А сейчас он обучает тактической медицине бойцов 93 бригады, о чем австриец рассказал в интервью Укринформу.

Маркус Поллак считает, что так делают все зарубежные волонтеры.

"Каждый из нас, иностранных волонтеров, уже продал все, что имел. Я еще в 2022 году продал свою машину, а затем и дом. Это не был большой дом, но хватило, чтобы продолжить. В Австрии у меня теперь ничего нет, кроме нескольких важных для меня людей, которых я буду посещать всю жизнь", – отметил Поллак.

На вопрос, останется ли он в Украине, австриец ответил, что "точно останется", потому что уже не сможет жить в Австрии и "снова и снова объяснять, почему я вообще был здесь".

"В Украине мне не надо ничего объяснять. Здесь я – один из миллионов. Здесь каждый понимает, почему я здесь", – объяснил Маркус.

Более того, он и не собирается никому ничего объяснять, потому что это не имеет смысла.

"Люди или это понимают, или нет. Кто до сих пор не понял, что мы здесь делаем и зачем, тот уже не поймет, сколько с ним ни говори", – считает Маркус Поллак.

Как сообщал OBOZ.UA, юный немецкий политик от пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тим Шрамм несколько месяцев тайно от своих партийцев воевал добровольцем в рядах Вооруженных Сил Украины против российских оккупантов. Теперь из-за этого его могут исключить из партии, потому что он якобы "серьезно нарушил принципы и правила партии и нанес партии серьезный ущерб".

