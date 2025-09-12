Старый Тернополь: каким был город в составе Австро-Венгерской империи - фото

История Тернополя уходит в древность – от первых поселений на берегах Серета до крепости XVI века, которая держала оборону от татарских и турецких набегов. Но особый европейский вид город приобрел именно во времена пребывания в составе Австро-Венгерской империи.

На рубеже XIX–XX веков Тернополь стал центром культурной и общественной жизни, сохранив при этом черты древнего укрепленного города. В сети обнародовали уникальные архивные фото города.

Начало и становление города

Первое письменное упоминание о Тернополе датируется 1540 годом, когда польский король Сигизмунд I Старый позволил Яну Амору Тарновскому основать город и построить замок в Сопильчем. Уже через несколько лет Тернополь получил магдебургское право, что дало ему привилегии на торговлю и самоуправление. На протяжении XVI–XVII веков город не раз становился мишенью для татарских и турецких нападений.

В эпоху казацких войн тернополяне поддерживали Богдана Хмельницкого и участвовали в освободительных походах. Город стоял на важном стратегическом пути и имел весомое оборонное значение.

Под властью Габсбургов

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Тернополь вошел в состав Габсбургской монархии. Он стал уездным центром Королевства Галиции и Лодомерии и постепенно превращался в административный, экономический и культурный центр.

В XIX веке росли городские институции, формировались новые кварталы, прокладывались дороги. К тому времени Тернополь уже имел благоустроенный центр с каменными домами, гостиницами, магазинами и кафе. Город все больше напоминал европейское культурное пространство.

Образовательная и культурная жизнь

Большой толчок для развития украинской общины дала деятельность "Просвиты", которая открыла в городе филиал в 1876 году. Здесь организовывали концерты, спектакли, издавали книги, объединяли молодежь вокруг идеи национального возрождения. В 1898 году в Тернополе основана украинская гимназия, где учились будущие деятели культуры: митрополит Иосиф Слепой, режиссер Лесь Курбас и другие.

События начала ХХ века

В начале XX века Тернополь стал ареной больших исторических событий. В марте 1918 года здесь состоялось вече в поддержку Украинской Народной Республики. В ноябре 1918-го, после провозглашения ЗУНР, город даже на некоторое время стал столицей, пока правительство не переехало в Станиславов. В 1919 году Тернополь принимал Директорию УНР во главе с Симоном Петлюрой.

Несмотря на войны и смены власти, город оставался важным центром культурной и общественной жизни Галичины.

