Выберите цвет на картинке – и это раскроет секреты вашего характера: психологический тест

Обычный выбор цвета может многое рассказать о чертах характера, эмоциональном состоянии и скрытых особенностях личности. Психологический тест предлагает довериться интуиции и выбрать один из четырёх оттенков, чтобы узнать о себе больше.

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Результат поможет по-новому взглянуть на свои сильные стороны, стиль поведения и реакцию на жизненные вызовы. Подробности рассказывает OBOZ.UA.

Посмотрите на изображение и выберите один из четырёх предложенных цветов. Если среди них нет вашего любимого оттенка, просто остановитесь на том, который сейчас вызывает наибольшую симпатию.

Чтобы получить результат, максимально приближенный к реальности, не пытайтесь анализировать свой выбор. Доверьтесь первому впечатлению и собственной интуиции. Даже если вас неожиданно привлек цвет, который раньше не нравился, это вполне естественно, ведь важно выбирать, руководствуясь своими ощущениями именно в этот момент.

Чёрный

Этот цвет часто выбирают люди, которые ценят откровенность и не боятся говорить правду, даже если она может быть неприятной. Вы стремитесь к честности во взаимоотношениях, хорошо контролируете собственные эмоции, однако под сильным давлением или стрессом можете утратить привычную сдержанность.

Серый

Если вас привлек серый, вероятно, вы не стремитесь быть в центре внимания и чувствуете себя комфортнее в роли наблюдателя. Вы уважаете своё личное пространство и чужое, поэтому не склонны к чрезмерной откровенности. Обычно вы принимаете взвешенные решения, хотя иногда можете позволить себе спонтанную и довольно дорогую покупку.

Синий

Если вы выбрали синий цвет, это может свидетельствовать о вашем оптимистичном взгляде на жизнь и умении уверенно двигаться к поставленной цели. Вы охотно поддерживаете близких и стараетесь создавать вокруг себя позитивную атмосферу. Настойчивость – одна из ваших сильных сторон, однако больше всего она проявляется тогда, когда дело действительно вас увлекает. Если же интереса нет, вам бывает непросто заставить себя действовать.

Фиолетовый

Выбор фиолетового цвета часто связывают с творческими, эмоциональными и чрезвычайно чувствительными людьми. Вы остро реагируете на критику, не спешите открываться новым знакомым и доверяете только ближайшему окружению. Несмотря на природные способности и большой потенциал, вы нередко сомневаетесь в собственных силах, из-за чего можете недооценивать свои возможности и ставить перед собой слишком скромные цели.

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