Вы точно неправильно мыли рис: большинство не осознают этой ошибки

Люди только сейчас обнаруживают, что они неправильно мыли сухой рис в течение десятилетий. Промывка риса имеет решающее значение для удаления лишнего поверхностного крахмала из зерен.

Видео дня

Промывка риса до прозрачной воды предотвращает образование клейких, липких или комковатых зерен, что делает его намного более воздушным. Это также устраняет пыль, мусор и потенциальные загрязнения, попадающие во время транспортировки, пишет OBOZ.UA.

Если у вас есть только дуршлаг, а не сито, это может привести к тому, что многочисленные зерна риса исчезнут в сливном отверстии. Даже с ситом, пересыпание риса туда-сюда из миски в сито несколько раз может занять довольно много времени.

Однако одна пользовательница в TikTok под ником @awesomemotherhood раскрыла свой метод мытья риса, поразив людей, которые признались, что всю свою жизнь делали это неправильно.

В видео она наполнила металлическую миску водой в раковине, затем поместила туда мелкий дуршлаг и высыпала рис. Далее она быстро перемешала рис венчиком, а затем вынула дуршлаг, опорожнила миску с водой и повторила весь процесс с нуля.

Она продолжала, пока вода не стала прозрачной, прежде чем пересыпать зерна в рисоварку. Публикация собрала 165 000 лайков, хотя не всех покорила ее техника.

Один пользователь написал: "Моя мама научила меня не тратить воду". Второй прокомментировал: "Столько потраченной воды – это безумие". Третий добавил: "Перестань тратить воду впустую!".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.