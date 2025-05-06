'Вы пишете историю государственности': Сырский поздравил украинских пехотинцев и почтил павших

6 мая в Украине чествуют тех, кто ежедневно держит самые сложные рубежи - украинских пехотинцев. По этому случаю Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский обратился с приветствием к нашим защитникам и почтил память тех, кто отдал жизнь за независимость и свободу нашего государства.

Видео дня

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Сырский отметил, что пехота - это основа армии, это люди, которые вгрызаются в землю, держат линию, выдерживают бешеный натиск врага и идут в наступление, когда другие уже не могут.

"Сегодня мы чествуем тех, кто буквально держит нашу украинскую землю - воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск и войск территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Военные во всем мире знают аксиому: ни одна территория и ни один окоп не считаются твоими, пока там не стоит твой пехотинец. Современная украинская пехота демонстрирует невероятную стойкость по всей линии фронта. Она вгрызается в землю, стоит стеной и отражает ожесточенные атаки врага там, где другие уже не смогли бы. А когда надо - украинская пехота молниеносно атакует, освобождая родную землю. Это доказано нашими пехотинцами неоднократно", - написал он.

Главнокомандующий также почтил память павших.

"Мы низко склоняем головы перед памятью воинов пехотных подразделений, которые положили на алтарь будущей Победы самое ценное - свои жизни. Вечная память и вечная слава павшим..." - отметил он.

Кроме того, Сырский подчеркнул, что именно пехотинцы сегодня творят новейшую историю украинской государственности. И поблагодарил каждого из них за несокрушимость, жертвенность, службу и преданность народу Украины.

"Уважаемые пехотинцы Вооруженных Сил Украины! Вы пишете историю новейшей украинской государственности. Вы и есть новейшая история Украины. Спасибо каждому из вас за несокрушимость, за борьбу, за служение Украине и украинскому народу! Желаю вам и вашим семьям здоровья и выдержки, долгожданной Победы и справедливого мира! Слава украинской пехоте! Слава Украине! Героям слава!" - резюмировал он.

6 мая в Украине отмечают День пехоты, праздник был основан не так давно - в 2019 году. Однако он приобрел особую актуальность в условиях полномасштабной российской агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!