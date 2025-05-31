Вы нарезали пиццу неправильно! Итальянский шеф-повар раскрыл 'секрет', который делает блюдо еще вкуснее

Итальянский шеф-повар Давиде Архентино рассказал, что большинство людей неправильно нарезают пиццу. Он говорит, что использование ножа с круглым лезвием может испортить начинку и повредить хрустящую корочку пиццы.

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Поэтому шеф-повар рекомендует использовать для нарезки пиццы ножницы. Об этом Архентино рассказал в интервью HuffPost.

Итальянский повар отметил, что в ресторанах Неаполя сложно будет найти того, кто пользуется для нарезки пиццы ножом в виде круглого лезвия. При этом он отмечает, что нарезка пиццы на одинаковые ломтики – нетрадиционный метод.

На самом деле, объясняет Архентино, использование ножниц для разрезания пиццы в Италии гораздо более распространено, чем многие могли бы подумать, особенно в Неаполе, на родине пиццы.

"В Неаполе то, как вы едите пиццу, так же важно, как и то, как она приготовлена. Традиционно пиццу подают целиком, разрезав ее на четыре части ножницами и сложив пополам, но никогда не нарезая ее ножом для пиццы. Колесо пиццы – изобретение Америки, а не Италии. Вам будет трудно найти колесо пиццы, если вы путешествуете по Неаполю", – рассказал итальянский шеф-повар.

Классический нож для пиццы представляет собой круглое лезвие, прикрепленное к ручке, которое вдавливается в пиццу и перемещается по ее поверхности, чтобы разрезать ее. Однако такие инструменты, как правило, размазывают начинку по поверхности и рвут корочку, если проводить по надрезу несколько раз.

В своем ресторане Архентино запретил использовать нож для пиццы. Вместо этого он выдает каждому гостю за столом ножницы, чтобы человек мог самостоятельно разрезать свою еду. Повар утверждает, что этот метод сохраняет целостность теста для пиццы, которое готовится с использованием 12-часового процесса ферментации, помогающего создать в тесте губчатую структуру.

"Нарезка ножницами сохраняет нежную, воздушную корочку, образующуюся в результате длительного процесса ферментации. Речь идет о защите ремесла, уважении к тесту и приглашении гостей попробовать пиццу такой, какой она должна быть. Раскатывать тесто с помощью ножа неаккуратно, обычно это плохо сказывается на начинке и требует больше работы, чем ножницы, которые режут любой корж, который вы предпочитаете", – объяснил Архентино.

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