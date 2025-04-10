'В'ЯВА' открывает сезон: на ВДНХ пройдет трехдневный музыкально-гастрономический марафон

Культурное пространство "В'ЯВА", ранее известное как V'YAVA, официально открывает новый сезон 25–27 апреля в знаковой локации – под открытым небом, в зеленом саду на территории ВДНХ возле Оранжереи. Нынешний старт особенный, ведь проект не только обновил свое имя, но и существенно расширил границы формата: гостей ждут театр под открытым небом, большие концертные события, кинопоказы, современные художественные выставки и новые гастрономические концепции.

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"В этом сезоне мы выходим за пределы привычного формата: добавляем театр под открытым небом, расширяем музыкальную программу, наш шеф подготовил новое меню, а бармены хорошо поработали над созданием уникальных коктейлей. Мы сделали все, чтобы наши гости получили яркие эмоции и хорошо отдохнули", — рассказала соучредительница и идеология проекта Анна Гуртова.

Не случайно одним из ключевых символов ребрендинга стала буква "В", визуально напоминающая маску или солнечные очки. Это одновременно и прямая отсылка к появлению театра, символ солнечных дней и тепла, когда локация начинает работу.

"Визуальное оформление буквы "В" – это еще и созерцающие мир глаза, символ погружения в искусство, визуальные впечатления и получение уникального опыта – всего того, что предлагает "В'ЯВА", – добавляет соучредительница проекта Votuma.

Новый сезон откроется масштабным трехдневным музыкальным марафоном с участием известных украинских артистов.

Первый день, 25 апреля, станет взрывом энергии благодаря выступлениям короля рейва THEKOMAKOMA, чей микс застольного вайба, простодушной лирики и жестких битов стал настоящим прорывом последних лет; а также киевского синт-поп-дуэта Teleport, участники которого прячут свои лица под футуристическими масками и постоянно экспериментируют со звучанием.

В субботу, 26 апреля, на главной сцене "В'ЯВА" выступит Cepasa (Павел Ленченко), известный своей изящной электроникой, которую слушают от Киева в Лондон. Он представит треки из своего нового хаус-альбома "Сердце", созданного в ускоренном ритме 120–122 удара в минуту. В тот вечер гости услышат YUVI с альтернативной электроникой, дуэт Hidden Element с их сложной смесью брейкбита и эмбиента, Temstime с глубоким электронным звучанием, молодых исполнителей Sweettanok, USTYM, ANSTAY, а также проект Lucas Bird с презентацией нового альбома. Одновременно на малой сцене пройдет showcase Vertuha во главе с соучредителем дома и музыкальным лейблом Seba Korecky и резидентами Alinikus, KADIRISTY и ZOVSIMNETIHO.

Заключительный день открытия сезона, 27 апреля, порадует выступлениями легендарной группы СКАЙ, которая уже более двух десятилетий завораживает искренностью своих песен. Также выступят колоритные Patsyki z Franeka с их фольковой электроникой, экспериментатор Ba.Latskii, атмосферный проект "Околица", деликатно-энергичная alekkksa и Artistic Rats, сочетающие андеграундный панк с эстетикой 90-х.

"В'ЯВА" – это не только музыка и искусство, но и особый гастрономический опыт. Гостей ожидают классический ресторанный формат и фуд-корт.

На территории пространства предусмотрены все условия для комфортного отдыха: обновленные зоны с гамаками, зеленый сад, спортивные площадки, PlayStation, аркадные игры, детская зона и многое другое.

Локация pet-friendly, так что можно взять с собой домашних любимцев.

Культурное пространство "В'ЯВА" находится по адресу: ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1, возле Оранжереи. Рядом с локацией находятся три укрытия (в павильонах 1, 5, 13) и станция метро "Выставочный Центр". Локация снабжена мощными генераторами и тремя парковками.