Всегда на самых тяжелых участках фронта: Зеленский и Сырский поздравили украинских морских пехотинцев с профессиональным праздником. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравили украинских морских пехотинцев с профессиональным праздником. Они отметили ключевую роль морпехов в сдерживании российской агрессии и подчеркнули их участие в тяжелых боях на фронте.

Украинские воины, по их словам, демонстрируют несокрушимость, выдержку и преданность государству. Об этом Зеленский и Сырский написали в своих Telegram-каналах.

Зеленский отметил, что морская пехота Украины является символом преданности и готовности к борьбе за государство.

"Морская пехота Украины – это о преданности, готовности несмотря ни на что защищать своих, защищать наши позиции и уничтожать оккупанта", – подчеркнул президент.

Он отметил, что украинские морпехи выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта и обеспечивают результат в противостоянии с врагом.

"Наши воины – герои. На самых тяжелых участках фронта своей силой, выдержкой и характером обеспечивают для Украины результат и уверенность в том, что выстоим", – заявил глава государства.

Президент также поблагодарил военнослужащих за стойкость и защиту страны, подчеркнув, что борьба за независимость дается Украине высокой ценой.

"Мы должны осознавать, какой высокой ценой дается Украине независимость, в каких боях она борется", – отметил он, добавив, что украинцы чтят память погибших защитников и гордятся теми, кто продолжает борьбу.

Со своей стороны главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем поздравлении подчеркнул, что морская пехота сегодня является одной из самых боеспособных составляющих Сил обороны Украины. По его словам, морпехи продолжают боевые традиции украинского войска и приумножают их новыми победами.

"Морская пехота Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины – символ несокрушимости, отваги и верности присяге", – отметил Сырский.

Он отметил, что именно морские пехотинцы становятся "стеной" на самых тяжелых направлениях, сдерживая наступление противника.

Главнокомандующий также отметил героизм военных в ожесточенных боях и их вклад в защиту государства.

"Ваш героизм в ожесточенных боях навсегда вписан в историю современной Украины", – подчеркнул он.

Отдельно Сырский поблагодарил каждого военнослужащего за профессионализм, стойкость и преданность украинскому народу, а также выразил почтение погибшим морпехам. Он отметил и ветеранов морской пехоты, которые после начала полномасштабного вторжения вернулись в ряды войска.

"Склоняю голову перед памятью морских пехотинцев, которые отдали свои жизни за Украину", – заявил главнокомандующий.

В завершение он пожелал украинским морпехам крепкого здоровья, несокрушимого духа и надежного тыла, подчеркнув важность их службы для будущей победы Украины.

