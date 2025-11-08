Всегда был там, где нужнее всего: в Донецкой области российский дрон унес жизнь полицейского Чингиза Гурбанова. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне с оккупантом. В субботу, 8 ноября, в Донецкой области российский дрон унес жизнь полицейского Чингиза Гурбанова. Погибшему было всего 42 года.

Об этом сообщили в Национальной полиции. Там отметили, что погибший правоохранитель всегда был там, где нужнее всего.

"Сегодня враг попал в автомобиль старшего участкового офицера Волновахского райотдела полиции Чингиза Гурбанова. Майор полиции нес службу в Краматорском районе", – говорится в сообщении.

Что известно о погибшем

Чингиз Гурбанов – родом из города Днепр. Служил на Днепропетровщине, затем – в Донецкой области. Под бомбами и дронами помогал гражданским, рискуя собственной жизнью.

Человек слова, защитник, профессионал – таким будут помнить его коллеги. У погибшего героя остались родители, беременная жена, 17-летняя дочь и 14-летний сын.

"Разделяем боль утраты и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Чингиза Гурбанова. Светлая память... Навеки в строю..." – резюмировали печальную весть в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что во вторник, 4 ноября, погиб боец батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУ НП в Донецкой области, рядовой полиции Виталий Олейников. Жизнь защитника оборвал удар вражеского дрона.

Ранее сообщалось, что российский авиаудар по прифронтовому поселку Покровское на Днепропетровщине унес жизнь полицейского с Луганщины Руслана Ковбаснюка. Он погиб во вторник, 4 ноября, когда оказывал помощь местным жителям.

Как писал OBOZ.UA, в Каменце-Подольском 30 октября попрощались с защитником Дмитрием Ткачуком. Полицейский, защищавший Украину в рядах стрелкового батальона полиции, принял свой последний бой 26 октября на Покровском направлении. Жизнь воина оборвал вражеский дрон.

