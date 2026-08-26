"Всегда был готов прийти на помощь": в Харьковской области погиб защитник Андрей Коваль. Фото

В бою за Украину погиб защитник Андрей Коваль, известный под псевдонимом "Леви". Его жизнь оборвалась 12 августа в Харьковской области.

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Младший сержант Коваль защищал Украину с 2023 года. О потере сообщили в Национальном университете физического воспитания и спорта.

Что известно о Герое

Андрей Коваль родился 20 января 2000 года.

В 2021 году он окончил кафедру физической терапии и реабилитации Национального университета физического воспитания и спорта. А уже в 2023 году – вступил в ряды украинской армии, чтобы защищать Украину от полномасштабной агрессии РФ.

Младший сержант Андрей Коваль служил снайпером 2-й группы специального назначения (разведывательной) взвода разведки специального назначения 1-го батальона специального назначения.

12 августа 2026 года Андрей погиб в Харьковской области, выполняя боевое задание.

"Герой возвращается домой на щите… Андрей любил футбол, строил планы на будущее, выбрал профессию, призванную помогать людям. Родные и друзья вспоминают его как чрезвычайно доброго, отзывчивого и светлого человека, надежного друга, который всегда был готов поддержать и прийти на помощь. Для нашей университетской семьи особенно больно писать такие слова о своих выпускниках. О молодых людях, которых мы помним в университетских аудиториях, со студенческими мечтами и целой жизнью впереди. Сегодня мы говорим об Андрее уже как о Защитнике, который отдал за Украину самое дорогое – свою жизнь", – отметили в университете, выпускником которого был "Леви".

В учебном заведении выразили соболезнования семье Андрея, его друзьям, побратимам и всем, кто знал защитника.

"Разделяем вашу боль. Склоняем головы перед мужеством нашего выпускника. Андрей "Леви" Коваль – на щите! Навеки в строю! Навеки в нашей памяти! Честь Защитнику Украины!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате подрыва на мине погиб защитник с Закарпатья – Иван Коваль. Жизнь 33-летнего воина оборвалась 17 августа. Он получил тяжелые ранения, и, несмотря на все усилия, медики спасти Ивана не смогли.

Дома Героя ждали жена и маленькая дочь.

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