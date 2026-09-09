Все будет рушится: астрологи назвали самые опасные шесть дат сентября, когда ничего не нужно начинать

Опасные и неспокойные даты в сентябре 2026 года связаны с магнитными бурями и напряженными астрологическими аспектами, а именно – из-за смены знаков, например, Меркурия и Венеры, а также будет оппозиция Солнца и Нептуна.

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Астрологи выделяют 6 самых напряженных астрологических дат, которые потребуют от каждого большой силы воли и выносливости.

10 сентября:

День смены знаков Меркурия и Венеры. Не лучшее время для судьбоносных решений.

12 сентября

День информационной путаницы из-за аспектов Меркурия. Тщательно проверяйте факты.

15 сентября

Эмоционально тяжелый день (Венера в квадратуре с Плутоном). Возможны ревность и стремление к жесткому контролю.

18 сентября

Сложный день для переговоров, люди могут быть излишне критичными.

25-26 сентября

Оппозиция Солнца и Нептуна, а также полнолуние в Овне. Остерегайтесь импульсивных решений, обмана и сомнительных финансовых предложений.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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