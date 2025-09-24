Время их расцвета: какие комнатные растения размножают осенью

Хотя комнатные растения подчиняются тем же природным циклам, что и те, что растут на улице, осень для многих из них является сезоном размножения. Более прохладная температура и мягкий свет снижают нагрузку на черенки, помогая им развить крепкие корни до наступления зимы.

Какие растения хорошо переносят размножение именно в холодные месяцы, разбиралось издание Express. Эксперты по садоводству, к которым оно обратилось, также рассказали, как правильно размножать комнатную зелень.

Сциндапсус (эпипремнум)

Неприхотливая комнатная лиана прекрасно размножается в любое время года, но осенью укоренить ее едва ли не легче всего. Просто срежьте здоровую лозу чуть ниже воздушного корешка, поместите ее в воду и поставьте в светлое место, но подальше от прямых солнечных лучей. Довольно быстро вы увидите сформированный корень, который легко приживется в новом горшке.

Хлорофитум хохлатый

Хлорофитумы хохлатые часто выпускают множество молодых побегов именно в конце лета и в начале осени. Поэтому сейчас лучшее время для их пересадки. Обрежьте ус с молодым растением, которое уже начало формировать корни, и сразу посадите в новый горшок. Или пришпильте его к земле и подождите, пока новый кустик не приживется. Вот и все хитрости.

Замиокулькас

Укоренение черенка замиокулькаса может быть довольно длительным процессом. Но начинать его лучше именно осенью. Срежьте здоровую веточку, от которой хотите получить новое растение, и поставьте ее в воду на хорошо освещенном месте. Время от времени меняйте воду на свежую и запаситесь терпением. Первые корешки черенок замиокулькаса выпустит не раньше, чем через несколько недель. Дайте им хорошо развиться в воде и сажайте растение в горшок. В течение зимы цветок будет незаметно развивать свою корневую систему и наращивать клубни, а к активному росту перейдет уже весной.

Сансевиерия Лауренти

Растение, которое еще часто называют тещиным языком, очень выносливое. Именно поэтому оно легко размножается в прохладное время года. Разрежьте лист сансевиерии на части и поместите их в воду или прямо в субстрат, но тогда обеспечьте хороший дренаж. Даже при условиях ограниченного освещения и достаточно низких температур растение укоренится. Расти оно тоже начнет уже весной.

Монстера

Черенки монстеры хорошо приживаются ранней осенью, но выбирайте фрагмент растения, который имеет воздушный корень. Срежьте веточку для размножения чуть ниже узла, где виден небольшой корневой бугорок, а затем поместите черенок в воду. Меняйте воду как можно чаще и обеспечьте молодой монстере стабильные температурные условия. В таком случае она тоже использует зиму для наращивания корневой системы.

Крассула

Суккуленты, такие как крассула, отлично подходят для осеннего размножения листовыми или стеблевыми черенками. Дайте здоровому листу или кусочку стебля просохнуть несколько дней, а затем поместите его на песчаную почву. Зимой он медленно укоренится и будет готов к росту весной.

Как правильно размножать растения осенью

Для достижения наилучших результатов следует размещать новые черенки любых комнатных растений в самом светлом месте, но без прямых солнечных лучей. Поскольку световой день становится короче, не лишним будет обеспечить черенок дополнительным освещением.

Во время укоренения следите за температурой. Держите растения подальше от сквозняков и холодных подоконников, ведь они предпочитают температуру около 18–22 ° C. И не поддавайтесь соблазну чрезмерно поливать молодые растения. Черенки растут медленно, поэтому они нуждаются в меньшем количестве воды. Поддерживайте почву слегка влажной, но не мокрой.

И наконец будьте терпеливыми. Осенью укоренение часто занимает больше времени. Не расстраивайтесь, если процесс кажется медленным; многие растения просто запасают энергию для весны.

