Впервые в мире: в Одессе провели уникальную операцию на сердце 8-месячного младенца

В Одессе медики провели уникальную операцию восьмимесячному мальчику. В сердце малыша был имплементирован специальный электрод, помогающий мышце правильно сокращаться.

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О подробностях операции и состоянии ребенка сообщает "Суспильне". Сейчас мальчик по имени Глеб находится в реанимационной палате.

Родители узнали о пороке сердца младенца после его рождения, этот период стал для них достаточно сложным, ведь были большие риски.

В комбинированную операцию пришлось привлечь дополнительных специалистов. С помощью ультразвукового оборудования детские кардиохирурги помогали обнаружить довольно тонкую подключичную вену.

"Мы имплементировали электрод не в мышцу, а в самую ведущую систему сердца. По нашим данным, это первый случай, который мы нашли в литературе, у таких маленьких детей". Мы попали именно в эту ведущую систему сердца, эту левую ножку и получали отличный электрофизиологический и механический результат. То есть, сначала электрический ток, а дальше это сокращение сердца мы обеспечили", – рассказал хирург Юрий Карпенко.

Эта операция стала уникальной, потому что впервые в мире подобное хирургическое вмешательство было проведено ребенку до 1 года. Это вызвало международный интерес, благодаря чему украинских врачей пригласили в Чикагский университет для публикации этого случая в ведущих медицинских изданиях.

"Мы, как и все, пользуемся искусственным интеллектом, Google, и все такое. Все это можно проверить. И именно поэтому такой резонанс произошел в этой операции. Нам очень приятно, что это сделано в нашем государстве, в Украине и в Одессе, в нашей больнице", – объяснил врач.

В настоящее время малыш находится в реанимации. Имплантированный кардиостимулятор обеспечит жизнедеятельность сердца мальчика на 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове врачи провели уникальное вмешательство по удалению опухоли головного мозга, во время которого пациент был в сознании. Продолжавшаяся три часа операция прошла успешно. Через 7 дней 50-летнего мужчину выписали домой. Теперь такие вмешательства будут проводить на постоянной основе.

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