'Возвращалась домой': в Одессе из-за наводнения погибла 38-летняя сотрудница 'Укрзализныци'

В Одессе из-за наводнения, которое произошло 30 сентября, погибла сотрудница "Укрзализныци". Женщина не смогла проехать на автомобиле по затопленным улицам и решила идти пешком.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. Погибшей было 38 лет.

Что известно

"Одесса. К сожалению, среди погибших имеем нашу сотрудницу. Возвращалась домой, не смогла проехать в авто, пошла пешком по улице, и лютая стихия унесла жизнь 38-летней нашей коллеги", – говорится в сообщении.

Перцовский отметил, что держит связь с близкими женщины. Кроме того, в "Укрзализныце" собирают данные о работниках компании, чье жилье пострадало из-за стихии, чтобы оказать помощь.

"Держимся вместе и бок о бок командой!" – указано в сообщении.

Что предшествовало

В результате обильных осадков и сильного ветра в Одессе 30 сентября улицы превратились в реки, а движение отдельных видов транспорта было остановлено. Под воду ушли дома, паркинги, подземные переходы, магазины и авто. Отмечалось, что в Одессе выпала 1,5-месячная норма осадков.

Подтверждена гибель девяти местных жителей. В доме в переулке Сергея Эйзенштейна погибла целая семья из пяти человек (двое мужчин, две женщины и девочка примерно 8 лет). Люди проживали на цокольном этаже и не смогли спастись.

Также погибших нашли на улицах Балковской (тело неопознанной женщины в возрасте 55-65 лет и местной жительницы 1987 года рождения); Дача Ковалевского (женщина 1968 года рождения); Рыбальской (23-летняя девушка, которую разыскивали с вечера вторника).

Напомним, в результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе частично подтоплены улицы и остановлено движение отдельных видов транспорта. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено в разных районах города.

Как писал OBOZ.UA, 1 октября президент Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации в Одессе, которую 30 сентября затопило из-за сильного ливня, и поручил провести проверку, чтобы установить все подробности трагедии.

