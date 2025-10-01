Зеленский поручил провести проверку из-за трагедии в Одессе, где в результате непогоды погибли 9 человек

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации в Одессе, которую 30 сентября затопило из-за сильного ливня, в результате чего погибли девять жителей. Глава государства поручил провести проверку, чтобы установить все подробности трагедии.

О непогоде и ее масштабных последствиях президенту доложил вице-премьер-министр Алексей Кулеба. Он и получил поручение организовать "полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь такие значительные негативные последствия". Об этом Зеленский сообщил в Telegram в среду, 1 октября.

"В эту пятницу ожидаю подробный доклад", – добавил он.

Президент назвал ситуацию в Одессе ужасной и напомнил, что жертвами стихийного бедствия стали девять людей, среди которых ребенок. "Мои соболезнования родным и близким", – написал Зеленский.

"Проверяют информацию о еще одном человеке, судьба которого пока (по состоянию на 12:20. – Ред.) неизвестна", – информировал глава государства.

Что известно о последствиях непогоды в Одессе

Из-за очень сильного ливня в городе затопило улицы, подземные паркинги и переходы, магазины, даже жилые дома. Машины во многих районах не могли продолжать движение. Затопило и две насосные станции: в Пересыпи и Чубаевке.

Без света (по состоянию на утро 1 октября) оставались более 36 тысяч абонентов в 28 городах и селах. Самая сложная ситуация в облцентре, сообщали в ДТЭК.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, за прошедшие сутки в Одессе выпало 94 мм осадков – этот показатель превысил месячную норму.

