Возвращается потепление до 12 градусов, но не повсюду: синоптики дали прогноз погоды на четверг.

В четверг, 20 марта, в Украину вернется небольшое потепление, погода будет определяться полем высокого атмосферного давления. Температура воздуха по стране будет колебаться днем от +7 до +12 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Осадков в четверг по Украине не ожидается.

"20 марта погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и более теплая воздушная масса, которая будет распространяться с северо-запада. Следовательно, пасмурность будет переменчивой, а осадков не ожидается", – говорится в сообщении синоптиков.

Ночью температура воздуха прогнозируется от +1 до -4 градусов, в Карпатах ожидается от -5 до -10. Днем столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов.

В столичном регионе 20 марта ожидается переменная пасмурность, без осадков; ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью от +1 до -4; днем от +7 до +12 градусов; в Киеве ночью от 0 до -2, днем от +10 до +12 градусов.

Украинский синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине с четверга, 20 марта, когда отмечают день весеннего равноденствия, начнет теплеть. К концу недели волна потепления охватит всю Украину, температура воздуха поднимется до +8...+14 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что в марте прогнозировать погоду сложно, поскольку это переходный месяц между холодным и теплым сезоном.

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