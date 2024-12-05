Так исторически сложилось, что основанное по ярлыку хана Золотой Орды Менгу-Тимура от 1272 г. поселения на берегу речки-гнилушки Москва, сыграло свою роковую роль на территории всего Европейско-Азиатского континента, иногда распространяя свои метастазы на территорию всего северного полушарья. Сначала, она как птенец-подкидыш кукушки, выпихнула из гнезда всех членов татаро-монгольской семьи на юго-востоке, а затем успешно расправилась с приемными родителями Золотой Орды. Но наиболее всего досталось от этой презираемой во всем мире мерзости, под нынешним названием Россия, ее западным соседям: Украине и Беларуси.

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Обе эти страны –Украина и Беларусь перенесли самое страшное – демографический и территориальный вампиризм Московии. Ведь именно за счет этих наций и захваченных у них коренных земель, Россия пытается доказать всему миру свою историческую "славянскость" и разбавить свой угро-финно-татарский генофонд. Причем если Беларусь активно ассимилируется и практически уже поглощена Россией, то Украина, вырвавшись из цепких объятий Московии, в которых пребывала почти четыре столетия, ведет свой очередной бой за самостоятельную жизнь с не меняющимся и невменяемым северо-восточным соседом. У Украины Московия в конце 1721 г. украла еще и историческое название Руси в греко-византийской транскрипции [Ρωσία], (транслитерация Rosía) - ставшее не менее важным "заимствованием" в череде эквивокаций что приводит к мифологизации истории. Сама же российская история – это топорно скроенная система подмены понятий и манипуляций мифами, подлогами, откровенными фальсификациями и подтасовками, основанная на открытом и часто плохо скрываемом вранье. А ее граждане, критическим и понятийным мышлением особо "не обезображены", поэтому даже не стремятся сопоставить очевидные несостыковки и задать вопросы. "Система" российских попов и учителей выполнила свою колониальную роль и довершила процесс жизни в зазеркалье, со своим "особым" путем, "дополнительной хромосомой" Медынского, отдельной "русской" цивилизацией, своеобразной организации тайной полиции, маскирующейся под "русскую православную церковь ".

Исторические отношения между Россией и Украиной всегда характеризовались сложностью процессов, стремлением к насильственному доминированию и ассимиляции. Российская империя, а затем и Советский Союз, руководили экономической политикой русификации на территориях украинцев, которые оказались захвачены Московией. Россия, как общество раболепия и насилия всего над всеми, пришла на исторические земли свободолюбивого вольного европейского народа со "своим уставом", принеся в западное общество украинского народа азиатско-деспотический стиль управления.

Русификация и давление на украинцев усиливались в разные периоды российской истории. В частности, были запрещены украинский язык и культура, закрылись украинские школы и организации. Политические репрессии также сопровождались ограничением прав национальных меньшинств. Это касалось как культурной, духовной, языковой сфер, а также судебного преследования любых национальных действий, где запреты, выселения, репрессии, массовые казни и убийства стали "нормой" на протяжении всех четырех веков колониальной оккупации. Кульминацией то завуалированного, то открытого стремления к аквизиции Украины стала сегодняшняя, развязанная Россией война против украинского народа, заявленной бредовой целью которой, является демонтаж нации как таковой, и полная ассимиляция народа. Какими методами планируется достижение этой цели, известно всем: мародерство национальных богатств, изъятие или уничтожение культурного достояния, ликвидация национальной церкви, массовые убийства несогласных, показательные казни активистов, преследования патриотически настроенных граждан Украины, запреты, депортация и выселения, приток "руководящих кадров" колонистов, замещение этнического состава на "освободившиеся" местах и территории, тайное тотальное понижение в правах и ограничение в свободах молчаливых, рекрутинг в неоимперские исполнительные, силовые и карательные органы с невозможностью работы и прохождения службы на Родине, постоянный скрытый надзор до последнего вздоха. Политика московского государства при оккупации чужих земель неизменна.

Тем не менее, не смотря на все процессы ассимиляции и насильственной денационализации, украинская национальная идентичность сохранилась даже за пределами оккупированной Кремлем Украины, а вопросы, связанные с этническими украинцами на территории России, остаются важной темой в современных украинско-российских отношениях. Эти люди уже более столетия лишены связи со своей Родиной, находясь от нее на расстоянии "вытянутой руки". Им не доступно образование на родном языке, они полностью лишены культурного обмена, отправления религиозных обрядов и даже самой возможности ненаказуемой самоидентификации.

А ведь украинцы проживали на протяжении столетий не только на территории современной Украины, но и в других регионах украинских регионах, ставшими после воровства Кремлем "сопредельными", таких как Кубань (Малиновый Клин), Таганрожчина и Ростовщина (Черномория), Стародубщина, Восточная Слобожанщина, которые сегодня входят в состав пока еще Российской Федерации. (на рисунке представлена карта этнических земель украинского народа, 1941 год).

Например, на Кубани до конца XIX века преобладала украинская культура и язык, а численность украинского населения в отдельных районах доходила до 98%. В многочисленных документах зафиксированы просьбы местного населения присоединить их к Украине, которые, конечно, Москва отвергала. Красноречиво о составе населения этих земель свидетельствуют и переписи населения. Возьмем, например, перепись Старобельского уезда 1920 года, там 99% именно украинского населения. К примеру, Новоастраханская волость: на 10 865 жителей, 10 844 украинца, 7 россиян и 14 евреев. На основе первой всероссийской переписи 1897 нам известно, что на территории, скажем, Курской губернии украинцев зафиксировано более 500 000, а в Воронежской области таких украинцев было более 800 000. Однако за это время эти земли подверглись насильственной русификации, что существенно изменило демографический и культурный облик этих территорий, превратив их в заурядное безликое российское захолустье, зачастую с некогда живописными, но по состоянию на сегодняшний день, все же развалинами.

Эта же участь постигла и земли нынешней северной Сиверщины, ныне Брянщины, на территории которой сошлись земли Украины и незначительно поселения Беларуси, вырванные от своих европейских "материнских" Отчизн.

Часть 2. "Седая" Сиверщина – колыбель нескольких семей европейских народов

Северная Сиверщина (Стародубщина) является одним из тех уникальных регионов, где практически без хронологических разрывов прослеживается вся история становления человечества.

Археологические памятники свидетельствуют о прибытии неандертальцев более 120 тысяч лет назад, смене их кроманьонским населением, усвоении как главного сырья кремня, кости, бронзы и железа.

Под современным селом Юдиновым на Стародубщине находится огромный палеолитический поселок площадью 3 гектара. Сегодня он исследован разве что на сотую часть. Пока подземный мир даже сложно представить, но он напоминает о себе каждое лето. Дети, купающиеся в реке Судости то и дело вытаскивают на берег кости и бивни мамонтов.

Недаром археологи считают Стародубщину "палеолитической Меккой". На краю края найдено огромное количество следов пребывания людей каминного века, так называемых "мамонтовых кладбищ", свидетельствующих о том, что уже в эпоху мамонтов здесь жили люди, которые охотились на этих животных, и имели достаточно развитую материальную и духовную культуру. Мы ничего не можем сказать о том, какие конкретно народы были наследниками тех кроманьонцев, которые когда-то пришли на смену жившим здесь неандертальцам, но, начиная с эпохи неолита, нового каменного века, который начался здесь примерно шесть тысяч лет назад, мы можем рассказать о племенной принадлежности жителей Стародубского края более подробно. Так, большинство ученых считают, что так называемые представители "деснянской культуры", проживавшие тогда на Стародубщине, являются древнейшими предками современных финно-угорских народов.

Около 4000 лет назад в Стародубщину пришло то население, которое вытеснило деснянцев, и получило в археологической науке название среднеднепровской культуры. Это были земледельцы и скотоводы, пользовавшиеся каменными сверленными топорами, "люди нового века", знавшие секреты изготовления и отделки бронзы. Совершенствуя свое мастерство, контактируя с соседними племенами, "среднеднепровцы" создали так называемую сосницкую археологическую культуру бронзового века. Поскольку месторождений меди и олова на территории края не было, предки пользовались только привезенными оружием и украшениями. Лишь чуть позже они научились делать их на месте, из так же привезенного сырья. Уже в те времена край имел достаточно развитые торговые отношения. Само среднеднепровское население и родственные им племена были прародителями славян, германцев и балтов. Таким образом, мы видим, что с давних времен стародубская земля была тем местом, где формировались основы многих будущих этносов Европы.

Типичным поселением среднеднепровцев является найденный археологами древний поселок близ города Почепа. Около 2700 лет назад люди узнают секрет изготовления и ковки железа. Начинается ранний железный век. Выплавка железа производилась из местных болотных руд. В специальных глиняных печах выплавляли крицу — жесткое губчатое железо со шлаковыми включениями. Из крица изготовляли железные изделия. В это время на территории Стародубщины обитают славяно-балтские племена юхновской культуры – будины, затем описанные "отцом истории" Геродотом.

Юхновцами были построены десятки укрепленных родовых крепостей на крутых берегах Десны, Судости, других стародубских рек. Встречаются на Стародубской земле и следы родственных юхновской культур - милоградской и верхнеднепровской. Как считается многими учеными, именно юхновцы были тем ядром, из которого появились современные славянские и балтийские народы.

На окраине села Посудичи Погарского района, на живописном берегу реки Судости расположены остатки укрепленных родовых поселков юхновцев – два городища (Великое и Малое). Археологические исследования начались здесь еще в 19 веке. Наиболее исследованным поселением юхновской культуры на Стародубщине Городище Красное, или Крутая Гора в Трубчевском районе. Расположен он на мысе правого берега Десны, у села Полужье. Овальная площадка городища была укреплена валом и рвом. На валу в древности стоял частокол. Здесь исследованы раскопками остатки 8 юхновских длинных домов столбовой конструкции со следами костров внутри.

Кроме того, значительные юхновские поселения были обнаружены вблизи города Севска, сел Кистер, Синин и Найтоповичи. Городища располагались на высоких террасах или крутых берегах. С полевой (наружной) стороны обычно находились валы и рвы, иногда в два-четыре ряда. Чтобы площадка городища была неприступной, жители поселения увеличивали крутизну склонов. При раскопках у села Найтоповичи найдены фрагменты керамики, глиняные рыболовные грузила, железные ножи.

В селе Кистере юхновское городище было расположено в самом центре села, на месте, которое местное население называет "Рынок". Выбрав для поселения высокий мысленный берег р. Веретянки, юхновцы выкопали на перешейке ров, насыпали вал, а на стрелке мыса построили целую систему крепостей из трех рвов и трех валов. Но, прожив на этом месте несколько веков, они покинули его навсегда.

Приблизительно на рубеже нашей эры с юга на Стародубщину накатывается новая миграционная волна. В крае появляются представители пришлых праславянских позднезарубинецких племен, известных по письменным источникам как венеды. Венеды не вытеснили будинов на восток, как это случилось за две тысячи лет до того с угро-финнами, а объединились с ними в единое общество, получившее в научном мире название Почепской археологической культуры.

Свое имя эта культура получила от названия стародубского города Почепа, вблизи которого в 1948 году было открыто и исследовано многослойное поселение, верхний горизонт которого принадлежал как раз этой общей венедо-будинской культуре. Почепское селение стало эталонным образцом для всех археологов, изучающих ранний железный век и жизнь восточноевропейских племен в эпоху становления римской империи.

Исследования Почепского поселка продолжались вплоть до 1959 года. На раскопке были найдены следы праславянского поселения первых веков нашей эры с жилищами нескольких типов (полуземлянки) и хозяйственными, а может быть и культовыми сооружениями. Среди находок – серпы, ножи, наконечники стрел, бусы, браслеты, разные бытовые инструменты. Особый интерес представляют бронзовые и железные застежки-фибулы и вставка в перстень в форме льва, импортируемая из Египта.

Новые археологические культуры, которые распространяются в это время на Стародубщину, называются киевской и колочинской. И хотя в колочинской культуре еще ощущаются следы бывшего балто-славянского субстрата, но по утверждению выдающегося трубчевского археолога Василия Падина, всю свою жизнь отдавшего делу изучения археологических древностей Стародубщины и Брянщины, вклад праславян в создание колочинской культуры есть, все-таки, более весомым.

Освоение славянами среднего Подесенья, частью которого и была земля Стародубщины, проходило волнообразно, причем движение этих волн объясняется не только увеличением численности племен и, соответственно, потребностью жизнеобеспечения за счёт новых территорий, но и внешними причинами. Положение края на водоразделе двух крупных речных систем - Днепровской и Волжской - оказало большое влияние на его заселение и хозяйственное развитие. Днепр, куда несет свои воды Десна, с давних времен был главной артерией западной части восточно-европейской равнины, связывал Брянский край с Волгой, Доном, Западной Двиной, а через них - с Каспийским, Азовским, Черным и Балтийским морями. Водный путь "из варяг в греки" обеспечил край в широким кругом торговых отношений.

Эпоха распространения на Стародубщине праславянских культур заканчивается в VII веке нашей эры. Эта волна славянских переселенцев в среднее Подесенье могла появиться из-за нашествия аваров в конце VI — начале VII вв., ставшего причиной нового переселения славянских племён из лесостепных районов на север, северо-восток. Именно в это время, юг Брянщины по Десне с Левобережья Днепра, приходят сиверяне, основная масса которых проживала несколько южнее. Сиверяне - восточнославянское племя, которое вместе с полянами сыграло важную роль в создании Древнекиевского государства, первого государства украинского народа.

До своего продвижения на север сиверяне жили на Левобережье Днепра, в районе современной Полтавской области, левобережных районах Киевской, и далее на восток, к берегам Сиверского Донца, в лесостепной и степной полосе Восточной Европы.

Более могущественными соседями сиверян были хазары, тюркский этнос, о котором ходит очень много легенд, об их тюрском происхождении и иудейской вере. Но точно известно, что их государство Хазарский каганат, существовавшее в этот период простиралось от Дона до Волги. Сиверяне, как и другие смежные славянские племена (поляны и вятичи), вынуждены были находиться в вассальной зависимости от хазарского государства, и платили им дань.

Усиление давления со стороны хазар привело к тому, что сиверяне начали массово бросать свои южные земли, где граница со степью была наиболее прозрачной, и начали продвигаться все дальше на север, в земли современной Черниговской области и на Стародубщину.

Продвижение сиверян на Стародубщину не было мирным. Археологические исследования показывают, что именно в это время колочинская племенная знать была свергнута и сбежала, оставив в земле многочисленные сокровища. Под давлением сиверян колочинцы покидают обжитые места не только на Стародубщине, потому что подобные сокровища, свидетельствующие о паническом бегстве их хозяев, найдены также под Киевом (Мартыновский), под Рыльском (Гапоновский), и между Курском и Сумами (Суджанский). Племена колочинской культуры, жившие здесь раньше, были изгнаны сиверянами также на территорию современной Беларуси, где они в будущем приняли участие в формировании современной белорусской нации.

Найденное на Стародубщине Трубчевский клад – самый северный среди находок такого типа и один из самых богатых по своему содержанию. Клад этот был найден на северо-западной окраине Трубчевска, в лепном глиняном горшке вблизи реки Игровки, и получил в научных кругах название "антских древностей". Теперь это "антское сокровище" находится в Трубчевском музее. В состав клада входят 153 ювелирных изделия из бронзы и серебра, что говорит уже об уровне жизни этой племенной знати в ту эпоху.

Эта территория всегда была местом пересечения различных племен и народов, носителей разных культур, о чем свидетельствуют современные научные исследования по истории заселения края. Влияние этих взаимодействий привело к формированию местных традиций, отражающих разные этапы культурного развития населения на протяжении веков. Изучая современную народную культуру, можно обнаружить, например, декоративные элементы в оформлении жилища, которые сохранили мифологические представления славянских племен, живших на западе и юге Брянщины в древности, или мотивы вышивки, уходящие корнями в язычество. Уникальность этнической истории Брянской земли заключается в том, что на протяжении всей истории здесь происходили разнообразные этнические процессы, влияющие на население. Это привело к формированию самобытной местной культуры, несмотря на внешние воздействия, включая насильственную ассимиляцию пришлых московитов, которые не являлись носителями славянской культуры.

Как уже было описано выше, этнографическая особенность заселения Брянщины заключается в том, что эта территория была освоена несколькими потоками племен, потомки которых до сих пор живут в этом регионе. Согласно официальной версии, венеды, под давлением готов, были вынуждены перемещаться на север, в район среднего течения реки Неман, где они оттеснили кривичей. Вероятно, путь кривичей пролегал от реки Неман через северо-запад современной Беларуси в бассейн верховьев Днепра. В начале VIII века кривичи достигли северной части будущей Брянщины. Их расселение на этой территории охватывало бассейны рек Габьи и Снопоти. Движение кривичей на юг происходило постепенно и равномерно, как по правому, так и по левому берегу реки Десны, до тех пор, пока оно не остановилось на линии междуречья рек Сещи и Белизны (правые притоки Десны) и левого берега реки Ветьмы (левый приток Десны).

Наконец, последняя, наиболее значительная волна славянских переселенцев нахлынула на территорию среднего Подесенья, лесистом водоразделе Десны и Оки в бассейне р. Ипути и другие прилегающие места в VIII-IX веках - вятичи, радимичи. Если кривичи прибыли на Брянщину с севера, сиверяне — с юга, то радимичи и вятичи, вероятнее всего, с юго-запада. Но, как видно, это все довольно гипотетические теории. Вятичи окончательно ассимилировали проживавшие на территории среднего Подесенья немногочисленные балтские племена.

Город Стародуб в языческие времена был локальным сиверским культурным и духовным центром. Местные сиверяне собирались время от времени под могучими ветвями крепкого дуба, приносили сюда свои религиозные жертвы, устраивали праздники, в которых воспевали большие и прекрасные силы родной природы. Так и встал город Стародуб, который на долгие столетия стал столицей этого края. А остатки старой веры в колдовскую силу старого дуба дожили даже до XIX в., когда в некоторых селах Стародубского уезда крестьяне клали в конюшню кусочек разбитого молнией дуба, искренне веря, что это придаст силы их коням.

Впоследствии земля, заселенная в VII в. сиверянами, стала называться по их имени Сиверщиной. Стародубщина была ее северной частью. К востоку от этого края начинались земли другого славянского племени – вятичей, западнее и севернее – земли радимичей. Но если непроходимые лесные чащи на востоке служили естественным препятствием в налаживании отношений между сиверянами и вятичами, то граница между сиверскими и радимицкими поселениями на западе и севере была достаточно прозрачной.

Часто сиверяне и радимичи селились здесь вместе, недалеко друг от друга. Археологические исследования конца XIX в. обнаружили в северо-западном "углу" Стародубщины (Мглинском и Суражском уездах) значительное количество радимикских захоронений, которые находились рядом с сиверскими. Так в 1891 и 1894 годах комиссия Академии наук, возглавляемая археологом Яременко, обследовала в этих уездах ряд радимицких курганов. В исследованных курганах обнаружены монеты, различные металлические и стеклянные украшения, в том числе и символ солнца — семилучевые височные кольца, указывающие на погребение радимичей. Занимались радимичи охотой, скотоводством, бортничеством, земледелием, рыболовством, собирали съедобные корни, ягоды. Следы их поселений обнаружены по рекам Ипуть, Унеча, Жеча и их притокам.