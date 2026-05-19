Волна, которая возвращает к жизни: в Украине запустили кампанию об инициативе 'МВД Несокрушимые'

Министерство внутренних дел Украины совместно с OBOZ.UA запускают коммуникационную кампанию, призванную рассказать об инициативе "МВД Несокрушимые", истории ее участников и силу восстановления через спорт.

Вода, которая лечит не только тело, но и душу. Бассейн, где вместо тишины после пережитой боли – поддержка, движение и вера в собственные силы. Именно так сегодня работает инициатива "МВД Несокрушимые " – масштабный проект спортивной реабилитации для Защитников и Защитниц Украины, основанный Министерством внутренних дел Украины.

Инициатива "МВД Несокрушимые" основана в октябре 2024 года по поручению Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Ее главная цель – помочь раненым военнослужащим, ветеранам восстановиться физически и психологически через водные виды спорта и плавание.

Сегодня этот проект стал гораздо большим, чем просто спортивные тренировки. Это – пространство восстановления, поддержки и возвращения к жизни.

"По состоянию на первое мая 2026 года проектом "МВД Несокрушимые" охвачен 21 город в 19 регионах Украины: Киев, Ровно, Львов, Одессу, Житомир, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Славутич, Николаев, Харьков, Полтаву, Луцк, Мукачево, Днепр, Ужгород, Черкассы, Тернополь, Кропивницкий, Винницу и Черновцы", – отметил заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

В каждом из этих городов бассейны стали местом силы для тех, кто прошел сквозь войну. Здесь занимаются участники боевых действий, раненые военнослужащие Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, спасатели, полицейские, ветераны системы МВД, а также члены семей погибших и пропавших без вести при особых обстоятельствах Защитников Украины.

Для многих из них вода стала первым шагом к новой жизни после тяжелых ранений, ампутаций или психологических травм.

Занятия проводятся бесплатно под руководством профессиональных тренеров. Каждая программа адаптируется к физическому состоянию участника: от специального оборудования до индивидуального сопровождения в воде. Тренировки длятся от 45 минут до часа, но для многих они означают значительно больше – возвращения уверенности в себе и ощущения контроля над собственным телом.

"Инициатива продолжает развиваться: к ней присоединяются новые регионы, бассейны, специалисты по реабилитации. И самое главное – приобщаются люди, которые верят, что возвращение к активной жизни возможно. Вместе в двадцати одном городе Украины проведено 2226 тренировок, к проекту привлечено 1439 ветеранов, которые совершили 8232 посещения", – отметил Леонид Тимченко.

Эти цифры – не просто статистика. За каждой из них стоит отдельная история борьбы, боли, восстановления и силы духа. Иногда первое самостоятельное плавание после тяжелого ранения становится для ветерана символом победы над собственными страхами и последствиями войны.

За время существования "МВД Несокрушимые" превратился в настоящее сообщество поддержки. Здесь ветераны находят не только тренеров, но и собратьев, людей с похожим опытом.

Масштабирование инициативы стало возможным благодаря Меморандуму о сотрудничестве между МВД Украины и Благотворительным фондом "Sport Life Ukraine". Это позволяет открывать новые локации и привлекать еще больше военнослужащих и ветеранов к реабилитации.

"Создание дополнительных возможностей для системного восстановления, поддержки физической активности и социальной адаптации ветеранов войны является важным направлением работы МВД", – подчеркнул Леонид Тимченко.

Он также отметил: результаты реабилитации в воде превзошли ожидания. Ведь речь идет не только о физическом восстановлении, а о возвращении человека к активной жизни, к общению, к вере в будущее.

"МВД Несокрушимые" – это история о тех, кто выстоял.